Dit was SimRacingExpo 2025

Als simracer is de SimRacingExpo in Dortmund een valhalla; van bekende content creators, nieuwste apparatuur, competities en zelfs auto’s en hun coureurs. Voor de motorsport liefhebber kun je niet meer wensen. Dit jaar waren wij er wederom bij, en hebben de laatste technologie gecheckt.

Alweer de elfde editie van de grootste simracing conventie ter wereld, en dit jaar was er veel goeds om te zien. Zoals ieder jaar wordt het evenement gehouden in de Dortmund Messe, vlak bij het stadion van Borussia Dortmund (een zeer imposant stadion om in het echt te zien, by the way). Een groot conventie centrum met verschillende hallen, maar wij moeten in hal 3 zijn voor de pret.

Bij binnenkomst van hal 3 word je direct begroet met technologie die elke jongensdroom zou vervullen. Producten van heel de wereld, bekend en onbekend komen hier samen. Stands van merken zoals Asetek SimSports, Simagic, maar ook kleinere merken bezetten elk centimeter van de beursvloer. Soms weet je gewoon niet waar je moet kijken.

Dit jaar merkte ik al snel dat er een focus lag op de rigs zelf. Hiermee bedoel ik niet de hele uitrustig, maar juist het frame waarop je alles monteert. Veel bedrijven namen hun versie van een aluminium of carbon simrig mee, en soms nog wel meer. Addities zoals ButtKickers die je feedback in je stoel geven tot hele motion rigs van meerdere duizenden euro’s. Verzin het maar want de kans is groot dat je het toch ergens op de beursvloer zal vinden.

Ook is SimRacingExpo een ideale plek om informatie in te winnen van de laatste technologie, maar ook van andere sectoren zoals content creators of autocoureurs. Zo zijn er genoeg booths waarbij er bekenden aanwezig zijn, zoals coureurs Valdemar Eriksen en James Baldwin. Natuurlijk heeft het evenement ook een programma, zo kun je bij verschillende podia’s een sessie bijwonen over specifieke topics. Het instellen van je simrig, hoe simracen effect heeft op echt autoracen maar ook interviews.

Zelf ben ik ook even gaan kijken bij het podia en woonde ik een interview bij van twee Youtubers die heel bekend zijn in de simrace community. Steve Alvarez Brown, ook wel bekend als SuperGT, en Jimmy Broadbent spraken namelijk over hun standpunt van simracen, het opbouwen van een Youtube kanaal en nog veel meer. Ook vierden zij met de aanwezigen hun recente overwinning op de Nürbürgring Nordschleife.

Een paar hoogtepunten

Er waren genoeg merken aanwezig, van groot tot klein. Denk aan Fanatec voor de instapper tot zelfs boutique merken zoals BavarianSimTec of Simucube. Niet allen hadden nieuwe producten mee, misschien een nieuwe iteratie van een stuurwiel met kleine updates. Toch waren er een aantal snufjes die wel nieuw waren, en toch ook wel veel aandacht van het publiek kregen. Hier beneden staat een kleine overzicht van de belangrijkste technologie die op de SimRacingExpo te vinden was dit jaar.

Fanatec

Laten we beginnen bij een van de merken die al het langste op de markt aanwezig is, dat is natuurlijk Duitse hardware fabrikant Fanatec. Zij hadden een nieuwe lijn aan producten meegenomen en deze bekend gemaakt op de conventie, helaas zitten hier nog geen prijzen bij.

Podium DD

Het gaat om een upgrade van de Podium-lijn, Fanatec’s flagship lijn aan simrace producten. Er komt namelijk een nieuwe Podium Direct Drive beschikbaar, die een stuk verder gaat dan waar zij met de DD2 zijn gebleven.

De nieuwe motor, genaamd Podium DD, heeft de volgende specificaties:

­• Een consistente 25 Nm holding-torsie, met maximale piek torsie van 33 Nm.

• Volledig gemachineerd uit geanodiseerd aluminium

• Ondersteunt met een de nieuwe FullForce technologie voor meer gedetailleerde force feedback

• Komt standaard met de nieuwe QR-2 (quick release 2).

Podium Pedals (Formula)

Bij een nieuwe wheelbase, hoort natuurlijk ook pedalen. DIt keer krijgt de Podium-lijn zijn eigen set aan pedalen in maar liefsts twee opties. Geen mix-and-match meer met CSL of ClubSport pedalen, maar een passende set!

Pedalen zijn even belangrijk als het stuurwiel en de wheelbase, anders komt een auto natuurlijk niet vooruit of tot stilstand. Als we kijken naar echte racers horen we ook steeds vaker dat simracen heel dichtbij het echte werk komt. Met de Podium Pedals wilt Fanatec de laatste stap maken richting realiteit. De nieuwe pedalen zijn uitgerust met het volgende:

• Volledig gesneden uit aluminium voor authentiek gewicht

• Uitgerust met hall-effect sensoren voor precisie inputs

• Een gereedschapsvrije ervaring met betrekking tot aanpassing

• Load cell sensor die meer dan 200kg aan kracht kan meten

De nieuwe Podium Pedals zullen verkrijgbaar zijn in twee “soorten”. De Podium Pedals Formula is voor de moderne race fan, en de normale Podium Pedals is voor iemand die van afwisseling houdt.

Podium Pedals Formula bestaat uit twee pedalen, één rem en één gaspedaal, die uitgerust zijn met speciale carbon fiber heel rests en pedaalplaten. Hiermee kunnen je voeten niet per ongeluk van de pedalen afglijden. Nu hoor ik je denken.. en de koppeling dan? Die zien we natuurlijk terug op het stuurwiel, als extra paddle achter op. Zo is deze pedalen set gericht naar mensen die klasses rijden zoals Formule, Hypercars of moderne GT-auto’s.

De “normale” Podium Pedal set, komt wél met drie pedalen maar mist de carbon fiber heel rests en pedaalplaten. Deze heeft echter aluminium drie aluminium pedaalplaten. Hierop kun je eventueel grip tape doen die Fanatec ook verkoopt, mocht het aan de gladde kant zijn.

Alle bovenstaande producten van Fanatec zijn pas te verkrijgen vanaf Q1 2026. Er is nog geen prijs bekend van de vernoemde artikelen.

CSL Steering Wheel GT3

Ook had Fanatec nog iets in petto waar zij vrij stil over zijn gebleven. Op een van de tafels bij Fanatec’s booth stonden stuurwielen op display die momenteel beschikbaar waren. Zo stond ook de voormalige McLaren GT3 wiel ertussen, alleen dit keer in een ander jasje.

Eerder dit jaar zagen we dit model verdwijnen uit Fanatec’s lijst aan producten, mogelijk doordat de rechten waren verlopen van McLaren. Het stuurwiel is zo’n succes in de simrace community dankzij zijn proporties, robuustheid maar zeker ook prijs.

Het is dus goed om te zien dat een van de geliefste producten uit Fanatec’s line-up een stille terugkeer maakt. Natuurlijk heeft de CSL Steering Wheel GT3 een update gekregen, en zal deze tegenwoordig standaard verscheept worden met de QR2-Lite. Tevens is het stuurwiel, net zoals het oude model, volledig compatibel met het Xbox platform.

De Fanatec CSL Steering Wheel GT3 is te verkrijgen via Fanatec’s webshop voor een prijs van €199,95.

Simagic

Simagic had ook een aantal nieuw items meegenomen, van verschillende prijscategorieën. Het bedrijf is voornamelijk bekend doordat zij tamelijk nieuw op de markt zijn, niet een al te dure prijskaartje hebben én ook nog eens precisie force feedback leveren met enorm veel detail. Hun hardware is momenteel alleen beschikbaar voor het PC-platform. Via omwegen is het mogelijk om een Simagic setup te gebruiken op je PlayStation of Xbox, maar een full-support is er niet.

ZEUS Formula stuurwiel

Één van de producten die voor mij de highlight was, is hun nieuwe Formula stuurwiel genaamd ZEUS. Deze nieuwe stuurwiel is het tweede product dat ook gaat werken met het MagLink-systeem, een connectiviteitsoplossing om een Simagic stuur te laten werken op een niet-Simagic wheelbase.

Voor veel in de simrace community is een nieuwe additie welkom die werkt met het MagLink-systeem; het eerste stuur die met het systeem ondersteunt, de GT NEO, werd al snel geliefd bij veel simracers. Niet alleen dankzij zijn bouw kwaliteit, maar het gevoel en zeker ook zijn scherpe prijs van gemiddeld €280,-.

De nieuwe Simagic ZEUS Formula bestaat uit de volgende specificaties:

• Een 280 mm carbon fiber faceplate

• CNC-gemachineerde aluminium chassis

• Maar liefsts 92 verschillende inputs, 4 rotary encoders en een modulair paddle systeem

• MagLink support voor gebruik met niet-Simagic wheelbases

P700 pedalen

Gericht op beginners én gevorderden, positioneert Simagic de P700 pedalen als een brug tussen instap- en professionele simhardware. De pedalen zijn uitgerust met het volgende:

• Een krachtige load cell rempedaal met een kracht van 150kg, verstelbaar in 35 stappen

• Hall effect sensoren voor een precieze en vloeibare input

• Volledig aanpasbaar in hoogte en breedte, heeft ondersteuning voor P-HPR feedback

• Robuuste bouw dankzij een combinatie van staal en aluminium

Simagic Evo Ultra

Simagic’s Evo Ultra is de nieuwste krachtpatser onder de wheelbases uit hun assortiment. Met 28 Nm koppel, geavanceerde force feedback en slimme integraties doelen zij op serieuze simracers die geen compromissen willen. Het ontwerp combineert brute kracht met finesse en slimme uitbreidingsmogelijkheden.

De wheelbase stond op display, en hebben we helaas niet kunnen uitproberen. Hier zijn alsnog de specificaties:

• Een koppel van 28Nm

• Servo motor met 21-bit encoder voor snelle responstijden

• Volledig aluminium met een magnetisch vlak voor een display

• RGB verlichting op de voorkant én actief gekoeld.

BDH Race Sim Hardware

Als kers op de taart, ben ik ook eventjes gaan kijken bij een klein, maar zeer enthousiast bedrijf BDH Race Sim Hardware. Ze zijn nog niet heel bekend, maar hebben toch wel blikken weten te vangen van veel mensen op het evenement. Persoonlijk is het een merk die al langere tijd op mijn lijstje staat, omdat de ontwerper en eigenaar van het bedrijf mee racete in een sim racing league waar ik ook lid van ben. Vorig jaar was het bedrijf ook aanwezig en hadden zij een shifter meegenomen die manueel, niet-digitaal aanpasbaar was; deze werkte op hydrauliek en had een unieke feel.

BDH ging dit jaar een stapje verder en bracht hun visie uit van een active shifter. Niet zomaar een shifter, maar namelijk een die werkt op live data uit jouw gekozen sim… zonder plugins of programma’s!

De shifter is expliciet een H-pattern die volledig aanpasbaar is dankzij het schermpje boven op. Door aan het knopje te draaien, kun je alle belangrijke functies instellen. Denk bijvoorbeeld aan de mapping van je versnellingsbak, de helderheid van het display of zelfs de force feedback die de pook heeft. Zo kun je de digitale tanden voelen van jouw versnellingsbak, maar voel je ze ook breken als je op het verkeerde moment schakelt.

Het is een hele unieke shifter waarbij je voelde dat hij gemaakt was door gepassioneerde vakmensen. Momenteel is hij nog niet te verkrijgen en hebben we slechts gespeeld op een prototype hiervan, dus er kunnen nog veranderingen komen. De prijs… daarvoor stuur ik je liever naar hun eigen website toe.