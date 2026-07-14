1047 Games ziet meer ontslagen vlak na lancering Empulse

Nieuws 31 Malvin Schuivens 14 juli 2026
Empulse is nog niet zo lang geleden in early access gegaan, maar ook ontwikkelaar 1047 Games komt niet om de treurige industrie heen en dient weer een ronde aan ontslagen te houden.
Het is nog niet zeker hoe veel mensen er precies de straat op worden gezet, maar de voormalige sound designer gaf zelf aan dat dit voor hem al het tweede ontslag binnen twee jaar was door de staat van de industrie. Empulse zag er tof uit in de trailers en liet een mix van Titanfall en andere shooters zien, maar blijft helaas hangen op een klein aantal spelers op Steam. De game had op z’n hoogtepunt maar 2900 spelers en blijft nu beneden de 1500.
Ontslagen zullen voorlopig nog een groot deel van de industrie blijven teisteren. Zo blijft XBOX studio’s afstoten, wordt de studio achter Mudang failliet verklaard en ook Bungie heeft het heel zwaar. Binnenkort vieren we gaming met het grootse Gamescom, maar toch voelt dit jaar dubbel. Hoe veel merk jij van de shift in de industrie?
Tagged as:
1047 games empulse ontslagen
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment