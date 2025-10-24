Elden Ring voor de Nintendo Switch 2 uitgesteld naar 2026

De Nintendo Switch 2 versie van Elden Ring, zou oorspronkelijk dit jaar nog verschijnen. Gisteren heeft From Software via social media laten weten dat de game is uitgesteld naar 2026.

Elden Ring was tijdens Gamescom 2025 al even speelbaar op de Nintendo Switch 2. Bezoekers mochten aan de slag met de game in handheld en TV mode. Waar de game best wel prima te spelen was in handheld mode, liet de game in docked mode nog veel te wensen over. Beeldmateriaal mocht niet worden opgenomen. Het duurde niet lang voordat fans op internet hun ongenoegen hadden geuit over de staat van de game op de Nintendo Switch 2.

Lang bleef het stil, maar deze week werd bekend gemaakt dat de Nintendo Switch 2 versie van Elden Ring niet meer in 2025 verschijnt. De game is uitgesteld naar 2026 zodat From Software meer tijd heeft om aan de performance te werken. Dit laten ze weten via een bericht op Twitter/X.

While development on #ELDENRING Tarnished Edition continues wholeheartedly toward release, we have decided to move the launch to 2026 to allow time for performance adjustments. We apologize to players looking forward to the game and thank you for your patience and support. pic.twitter.com/TsLrhAWIGc — ELDEN RING (@ELDENRING) October 23, 2025

Elden Ring: Tarnished Edition, had nog geen exacte releasedatum voor 2025 en er is ook geen nieuwe datum gecommuniceerd voor 2026. Alle digitale extra’s die verschijnen in de Nintendo Switch 2 versie zouden ook moeten verschijnen op andere platformen. Het is nog niet duidelijk of deze ook vertraagd zijn naar 2026 voor Xbox, PlayStation en PC.