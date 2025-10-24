Fallout 4 komt volgend jaar naar Nintendo Switch 2

Na meer dan tien jaar ziet Nintendo eindelijk de komst van de post apocalyptische Bethesda RPG naar het Nintendo platform. In de loop van 2026 komt de Anniversary Edition van Fallout 4 officieel naar de Nintendo Switch 2.

Fallout 4, de inmiddels, mogen we al retro zeggen, tien jaar oude game verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch 2. Een exacte releasedatum is nog niet bekend gemaakt. Wel weten we dat de Anniversary Edition gepaard komt met alle 6 eerder verschenen uitbreidingen. Je kunt dus direct aan de slag met het verkennen van Far Harbor en Nuka Cola World. Naast de uitbreidingen, zitten er meer dan 150 Community Creations in die je zelf, wanneer je wilt, kunt downloaden en installeren.

Fallout 4 Anniversary Edition

Fallout 4 wordt op 10 november 2025 officieel tien jaar oud. Op deze dag verschijnt de Anniversary Edition al op de PlayStation, Xbox en PC. Spelers die de game nu al hebben op die platformen kunnen tegen een gereduceerde prijs opwaarderen. Er zijn verschillende upgrade opties beschikbaar. Welke dit zijn, is nog niet bekend gemaakt, maar wij vermoeden dat er een upgrade beschikbaar is voor mensen die enkel het basisspel bezitten en een upgrade voor mensen die het basisspel en alle uitbreidingen (of de Game of the Year Edition) bezitten.

Duik jij later dit jaar, of volgend jaar via de Nintendo Switch 2 opnieuw in de Wasteland?