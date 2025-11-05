Battlefield 6 gaat sleutelen aan de aim assist

Voor vele console- en controller gamers een grote frustratie jegens Battlefield 6, is de implementatie van aim assist, of het gebrek aan aim assist. DICE bevestigt dat hieraan gesleuteld zal worden!

We zijn middels al in seizoen 1 van Battlefield 6. Met dat seizoen kwam ook de REDSEC Battle Royale mode en Gauntlet, de squad-based mode. DICE heeft aangegeven nu meer te willen werken aan quality-of-life veranderingen. Een grote wens hierin, vooral vanuit de casual community, is het verbeteren van aim assist. Die lijkt nu vrij nihil te zijn. Dit kwam vanuit de X post van een developer.

De aim assist zou terug gaan naar open beta settings, die volgens fans beter was. Hiernaast zal ook gekeken worden naar recoil reduction, wat een apart systeem is, maar samen zorgt voor cohesie in gun fights. Jouw settings zijn echter veilig, volgens Nickerson, dus je hoeft niet weer een JackFrags video te kijken om je instellingen opnieuw… in te stellen. Daadwerkelijke patch notes en specifieke details zullen later nog volgen, volgens Nickerson zal dat niet lang duren!

Laat ons weten wat seizoen 1 voor jou nog beter zal maken, naast de aim assist settings. Is de komst van seizoen 1 helemaal langs je af gegaan? Check dit!