Spider-Man krijgt drie Fortnite skins om Brand New Day te vieren

Tom Holland zal vanaf vandaag shinen als de MCU Spider-Man in de nieuwe Brand New Day film. Om dit te vieren zal Epic Games’ Fortnite drie nieuwe skins toevoegen met een bekend gezicht.
Tom Holland’s Spider-Man zal zonder masker en in volle glorie naar Fortnite slingeren. Niet alleen Spider-Man zelf krijgt een skin, maar ook The Hulk én The Punisher banen zich een weg naar de game. Zowel de Hulk als Spidey zitten al een tijdje in Fortnite, maar deze skins zijn volledig nieuw en in-stijl met de nieuwe film. Voor Frank Castle, oftewel The Punisher, is dit een primeur.
Epic Games laat de skins, evenals een nieuwe blik op de film, zien in een officiële trailer. Deze kan je hier beneden bekijken!
Fortnite iets te veel geweld voor je? Pokopia krijgt heel snel een nieuwe DLC.
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment