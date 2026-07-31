Delta Reign: illustration runner-up maakt TCG debut

De artiest genaamd Tayu, die de 2e plaats kreeg in de 2024 illustration contest met een enorm creatieve Pikachu kaart, maakt nu eindelijk een TCG debut in de aankomende Mega Rayquaze set Delta Reign.

Pokémon TCG fans zijn vaak dol op creatieve artists in de Pokémon TCG. Sommige fans zjin dan ook dol op de kaarten met speciale art mediums waaronder klei, wol of karton. Deze kaarten kennen we van onder andere Yuka Morii, Sachiko Adachi en Asako Ito. In Delta Reign krijgen we Tayu er bij . Op 6 november verschijnt Delta Reign (gelijktijdig met een aantal 30th anniversary producten) met daarin de prachtige female nidoran kaart van Tayu.

Tayu kreeg in 2024 de tweede prijs in de illustration contest. Kazuki Minami kreeg de hoofdprijs met de gapende Pikachu illustratie. Hoewel Minami’s werk ontzettend mooi was vonden veel fans dat Tayu’s werk veel creatiever was. Het ging hier om een feraligatr in dezelfde stijl als de aankomende nidoran. De kaart zal waarschijnlijk geen hoge prijs krijgen p de tweede markt maar zal onder een bepaald deel van de fanbase ontzettend geliefd worden.

Delta Reign

Het lijkt er op dat we van Delta Reign ontzettend veel prachitge illustraties mogen verwachten. Naast de indrukwekkende Mega Rayquaza wacht er een prachtige Groudon, Kyogre en een Raikou illustration rare. Hoe populair de set gaat worden is niet duidelijk. Mega Rayquaza is een ontzettend geliefde Pokémon. De gelijktijdige release van de 30th Anniversary celebration set zou er echter voor kunnen zorgen dat fans hun geld bewaren voor producten uit deze set. Delta Reign zal 70 base kaarten, 30 secret rares en een nieuwe split stadium mechanic bevatten. Het lijkt een van de sterkere sets uit de huidige TCG era te worden met reprints van een aantal trainer cards en verwijzingen naar, en nieuwe Pokémon uit, de populaire Hoenn regio. Delta Reign komt op 6 november uit en is gebaseerd op de Japanse set Storm Emeralda.