Pokémon Pokopia DLC Wave 1 verschijnt op 5 augustus 2026

Nieuws 5 Malvin Schuivens 29 juli 2026
Pokémon Pokopia heeft Pokémon en cozy game liefhebbers positief verrast en wordt nog steeds enorm veel gespeeld en besproken. Het is een game vol charme, dat vonden wij ook. Deze game krijgt een aantal toepasselijke DLC, waarvan de eerste al snel verschijnt…
De eerste ‘wave’ heet Bubbly Basin. Deze brengt een nieuw gebied, nieuwe Pokémon, nieuwe verhalen, items, beloningen en alles dat je zoekt bij een uitbreiding in een game als deze. De releasedatum voor deze uitbreiding werd bekendgemaakt in een Japanse reclame voor de game. Een officiëel Westers bericht vanuit The Pokémon Company en Nintendo zal nog moeten verschijnen, maar zal niet heel lang meer op zich laten wachten.
”Use the move Dive—an underwater exploration ability added in a free software update to the Pokémon Pokopia game—to visit the aquatic area of Bubbly Basin in Part 1 of the three-part Pokémon™ Pokopia Expansion Pass DLC*! You’ll find additional furniture items, new outfits for Ditto, and—of course—more Pokémon to meet!”
Meer informatie over Bubbly Basin, evenals de reveal trailer, kan je hier bekijken!
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Bubbly Basin DLC Pokémon pokopia
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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