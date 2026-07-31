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Super Mario Sunshine komt naar Nintendo Switch Online

Nieuws Jordy Gerritse 31 juli 2026

Super Mario Sunshine

Het wachten is bijna voorbij. Nintendo Switch 2-spelers met een Nintendo Switch Online + Expansion Pass-abonnement mogen vanaf volgende maand aan de slag met Super Mario Sunshine.

Super Mario Sunshine is het 3D-Mario-avontuur van de Nintendo GameCube. Uiteraard wisten we al dat deze klassieker naar NSO+ zou komen, maar na de initiële aankondiging is het lang stil gebleven. Nintendo verbreekt de stilte eindelijk en laat weten dat de game vanaf 13 augustus 2026 speelbaar is via de abonnementendienst.

Dit is tevens niet de enige mogelijkheid om met deze titel aan de slag te gaan op de Nintendo Switch 2 of zelfs Nintendo Switch. Indien je Super Mario 3D All Stars hebt gekocht, kun je de game al spelen op beide consoles. 3D All Stars is tegenwoordig niet meer te koop. Je moet deze dus tweedehands kopen als je Super Mario Sunshine en beide Galaxy-titels gebundeld wilt kopen en spelen.

Meer over Nintendo? Lees onze Splatoon Raiders review!

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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