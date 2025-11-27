World of Warcraft: Midnight lanceert op 3 maart

World of Warcraft: Midnight heeft eindelijk zijn release datum gekregen. In 2026 gaan we verder in de Worldsoul Saga met Xal’atath wederom in de hoofdrol.

Het avontuur roept de bewoners van Azeroth naar huis nu Xal’atath en haar Devouring Host zich voorbereiden om op te rukken naar de pas gepolijste trappen van Silvermoon City wanneer Midnight, het epische tweede hoofdstuk van World of Warcrafts Worldsoul Saga, op 3 maart wereldwijd wordt gelanceerd.

Maar de festiviteiten beginnen al veel eerder! Zoals eerder aangekondigd, gaat de vroege toegang tot Housing van start met de regionale uitrol van de contentupdate 11.2.7, The Warning, van The War Within, te beginnen op 3 december voor degenen die Midnight vooraf hebben gekocht! Daarnaast sluiten andere Blizzard-games zich aan om deze gedenkwaardige gebeurtenis voor WoW te vieren.

Wie de welkomstquestlijn voor WoW-housing speelt en de achievement ‘Welcome Home’ in de game verdient, ontgrendelt meteen leuke beloningen voor andere Blizzard-titels, waaronder:

Hearthstone Hearth & Home Cardback

Overwatch 2 Xal’atath Symmetra-skin, spray en name card Dark Heart-spelersicoon

StarCraft II Console-skins met Horde- en Alliance-thema



De World of Warcraft: Midnight beta is nu aan de gang. Om toegang te krijgen dien je de uitbreiding te hebben gepre-ordered.