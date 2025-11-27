Destiny 3 mogelijk in extreem vroege ontwikkelingsfase

Een bekende Destiny leaker heeft vandaag bekend gemaakt dat er sporen zijn van Destiny 3 uit het Bungie front. Gaat dit de befaamde serie redden van zijn ondergang?

Na de uitbreiding The Final Shape die in Juni 2024 lanceerde, werd men een beetje twijfelachtig over de toekomst van Destiny 2. De “Light & Darkness” saga, die begon in de originele Destiny, kwam na tien jaar eindelijk tot slot.

Bungie had al snel de “Fate” saga aangekondigd met de huidige uitbreiding Edge of Fate. Deze heeft de laatste tijd verschillende meningen gekregen, waarbij het gross ook nog eens negatief was. Van middelmatige diepgang in het verhaal, een nieuwe destination die na de story nutteloos wordt en zelfs gameplay veranderingen die de game totaal veranderde.

Dit resulteerde in een gedemotiveerde community, die vooral met het vraagstuk zat: “Luistert Bungie nog wel naar ons?”. In de afgelopen maanden hebben we dus gezien dat Bungie daadwerkelijk luistert naar de feedback die gegeven is geworden in de Edge of Fate uitbreiding. Verschillende rollbacks zijn uitgevoerd om spelers weer terug te trekken naar het spel, en verschijnt er tevens volgende week de nieuwe uitbreiding Renegades waar Bungie ook hoopt dat het meer spelers trekt.

Bungie lijkt heel erg aandachtig te luisteren

Al een tijdje roepen content creators zoals Aztecross, Datto én Sweatcicle dat het geen nut meer heeft om aan een dood paard zoals Destiny 2 te trekken. Volgens hen had er al een Destiny 3 aangekondigd moeten worden tegen het einde van The Final Shape uitbreiding.

Nu lijkt het erop dat Bungie toch wel écht luistert. Zo is bekende en “vertrouwde” leaker Colony Deaks, die zich specialiseert op Bungie-games, naar voren gekomen om te zeggen dat er sporen zijn van een Destiny 3. Alhoewel er nog geen officiële statement is gereleased over de aankondiging, lijkt het er wel op dat er wel beweging is naar een derde deel van de game.

Yes, Destiny 3 is in extremely early development. Some of you may have seen a tweet early this afternoon that mentioned that. We have been sitting on the info for a few weeks now and wanted to wait to talk about this seeing as it is in such an early state, and it just sucks to… pic.twitter.com/VAnw5uB41U — Colony Deaks (@Deakstiny) November 26, 2025

Momenteel is Bungie nog steeds druk bezig met het repareren van Marathon, na het schandaal van gestolen kunst, én natuurlijk nog met Destiny 2’s Year of Prophecy. Toch lijkt er meer op de planning te staan, zoals een nieuwe uitbreiding en een grote update.

Een vervolg ergens aan de horizon

Als de claims en leaks accuraat zijn, moeten we geloven dat Destiny 3 momenteel in een extreme vroege fase zit van pre-production. Dit betekent dat er nog niets concreets vast staat maar dat er wel een idee/gedachtegang is.

Een goede gok is dat we een Destiny 3 waarschijnlijk pas gaan zien na 2028, misschien zelfs pas in 2030. Momenteel weten we dat Bungie nog zijn aandacht heeft bij Destiny 2, en hier zeker nog plannen voor heeft. De studio heeft bekend gemaakt dat zij echter meer tijd nodig hebben om plannen vast te stellen voor de lange termijn.

Destiny 2 – Renegades uitbreiding komt op 2 december 2025 uit voor verschillende platformen. Het is de tweede uitbreiding in de “Year of Prophecy”.