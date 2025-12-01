De Atelier hit serie keert terug met deze keer deluxe edities van niet één game, maar een hele trilogie. De drie games volgen Reisalin “Ryza” Stout, een jong meisje dat verliefd is geraakt op alchemy.

In de deluxe pack krijgen we een drietal games. Dit zijn de typische Atelier rpg games die we gewend zijn. Enorm veel content, sterke character development en innovatieve systemen. De titels volgen elkaar dan ook op in volgorde. Zo beginnen we met Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout en gaan we door met Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy en Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key. Deze krijgen in de deluxe vorm allemaal “DX”aan de titel toegevoegd.

Alle drie de Atelier Ryza games volgen min of meer dezelfde loop van verkennen, resources verzamelen, alchemy en natuurlijk de combat. Wat gelijk opvalt is dat deze games nauwelijks ouder lijken. De games zien er namelijk enorm goed uit. Mooie, levendige omgevingen vol met kleur en charme. De deluxe versies bevatten dan ook de DLC, nieuwe verhalen en characters.

Alchemy

Wie een beetje bekend is met de Atelier games weet dat alchemy een groot thema in de games is. Dit kan gelijk een beetje overweldigend zijn. Dat was het in sommige van de voorgaande Atelier games namelijk wel. Atelier Ryza is hier echter enorm sterk in. Hoewel er weer ontzettend veel verschillende resources, items en combinaties zijn, is het in deze titels allemaal vrij helder. In Atelier Ryza krijgen we alchemy in de vorm van een tree system waarin spelers items toevoegen aan de material loop recipe nodes. Elke recipe heeft eigen ingrediënten, maar stelt de speler in staat om verschillende effecten te unlocken doormiddel van de nodes. Zo kunnen dezelfde items verschillende eigenschappen, quality en elements hebben die allemaal van sterke invloed kunnen zijn op het eindresultaat. Dit maakt het leuk om bezig te blijven met het alchemy systeem en te experimenteren.

Op eerste zicht lijkt het ontzettend veel, maar Atelier Ryza geeft heldere uitleg en helpt je door de systemen heen. Misschien wel beter dan het geval was in Atelier Yumia, een van de meest recente Atelier games.

Combat

In Atelier Ryza vond een grote shift plaats voor de franchise. Het oude turn based system ging de deur uit, en we maakten kennis met een time-sensitive battle systeem waarin je pas een aanval kunt doen, items of skills kunt gebruiken wanneer jouw character daar klaar voor is. Een ontzettend innovatieve en leuke twist in de formule die er voor zorgt dat je niet achterover kunt leunen en maar wat op knopjes drukt tot de gevechten voorbij zijn. Je zult hier scherp moeten blijven en op moeten letten.

Tussen de drie titels zijn natuurlijk wat verschillen, maar in elke game bestuur je een enkel character. Je zult dus van character moeten wisselen voordat je kunt bepalen wat een ander character doet. Andere characters handelen automatisch. Je hebt hier in beperkte mate invloed op door van mode te wisselen. Deze modes hebben in alle drie de titels andere namen dus let hier goed op. Het zijn in essentie echter dezelfde systemen dus veel verwarring zal hier niet ontstaan. Vergelijk het dan ook een beetje met een tactics mode uit de traditionele turn based RPGs die je misschien wel gewend bent.

Je companions zullen je soms verzoeken ze bepaalde acties uit te laten voeren. Let hier goed op want op het moment dat je hier gehoor aan geeft zal er een special move uitgevoerd worden. Dit zijn visueel indrukwekkende moves die daarom dus ook enorm belonend voelen.

Ook in combat speelt alchemy een grote rol. De synthesized items die je hebt zullen soms als nood oplossing ingezet kunnen worden. Dit geeft je meer opties dan je in eerste instantie hebt en voegen meerdere layers aan de combat system toe waarmee je kunt experimenteren. Je kunt als het ware je characters equippen om op bepaalde situaties in te spelen.

Een ander systeem waar je op zult moeten letten is het tactics system. In de eerste titel lever je punten in om deze te gebruiken. Dat is in de latere games anders. Je begint een gevecht met een laag tactics level. Verhoog je deze, dan heeft dat invloed op je aanvallen en skills. Zo kun je met een hoger level bijvoorbeeld meerdere aanvallen uitvoeren. In de latere games is dit een automatisch systeem dat vanzelf verhoogt wanneer je genoeg skills hebt gebruikt. Een stuk fijner.

Deluxe = Replay?

Een van de belangrijkste punten als het op remasters of deluxe versies aankomt, is de vraag of het de moeite waard is om de games nog een keer te spelen. Let er op dat het hier niet gaat om een remaster. Het zijn deluxe versies. Hoewel er nieuwe playable characters, nieuwe quality of life features zoals meer storage of graphic options, en veel DLC is toegevoegd, zijn de games in essentie hetzelfde. Dit zijn dan ook stevige titels met een flink aantal uren aan content. Je zult voor jezelf moeten bepalen of je die investering (nogmaals) wil maken.

Vooral als je bekend bent met de latere Atelier Ryza titels is het belangrijk om jezelf die vraag te stellen. De evolutie van de serie is ontzettend duidelijk wanneer je de drie games speelt. Dit wil zeggen dat de eerste titel flink achter ligt en je dus ook echt wel een stap “terug” neemt. De latere Atelier Ryza titels hebben een flink aantal quality of life upgrades die toch wel enorm helpen in de ervaring.

Atelier Ryza: Verdict

De Atelier Ryza Deluxe Trilogy pack bevat drie grote JRPG titels van enorm hoge kwaliteit. Dit zijn games die je, als JRPG liefhebber, haast niet kunt laten liggen gezien de upgrades die de games hebben gekregen. Naast de nieuwe characters en DLCs voegen de deluxe versies echter niet heel veel toe. Heb je de oude versies nog, of heb je deze nog vers in je geheugen zitten, dan is het, tenzij je groot fan bent, niet per se de moeite waard om (nogmaals) aan de slag te gaan met deze titels. Je kunt de deluxe upgrades dan ook niet los krijgen en je zult dus de volledige games opnieuw moeten kopen. Hoewel ze in de pack voor een lagere prijs te krijgen zijn, is het nog steeds best een flink bedrag.