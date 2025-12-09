Rune Factory: Guardians of Azuma komt naar PlayStation en Xbox

De Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 console exclusive Rune Factory: Guardians of Azuma komt naar de PlayStation 5 en Xbox Series consoles. De game verscheen eerder dit jaar op de Nintendo-consoles en pc. Het was een launch titel voor de Nintendo Switch 2 en wij waren hier zeer over te spreken.

Rune Factory: Guardians of Azuma komt op 13 februari 2026 naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game komt gebaard met alle gratis DLC die op pc en Nintendo zijn verschenen. Daarnaast krijgen alle spelers een Rune Factory 4 Hero Outfit Bundel cadeau. Je kunt de game in drie digitale varianten aanschaffen:

€59,99 – Standard Edition.

€69,99 – Digital Deluxe Edition met de Seasons of Love en Festive Attire en Dark Woolby bundels.

€79,99 – Super Digital Deluxe Edition met alle voorgaande bonussen en een digitale artbook en soundtrack.

De PlayStation 5 versie krijgt ook een fysieke uitgave die binnenkort te bestellen is. Hier is verder nog geen informatie over gedeeld.

Rune Factory

De Rune Factory games stammen af van Harvest Moon, maar voegen een RPG/Dungeon Crawler element toe aan het boerderijgedeelte. Guardians of Azuma doe dit net zo, maar dan een stuk relaxter dan de genummerde delen. Het is een game die je gemakkelijk op je eigen tempo en eigen manier kunt spelen. Een groot verschil met de voorgaande games die best wel toewijding van je verwachten.

Wij waren dan ook zeer te spreken over Rune Factory: Guardians of Azuma. De game scoore bij ons een 8,5. Je kunt hier de review teruglezen.