The Making of Guild Wars – Documentaire verschijnt deze week nog

Wat begon bij Guild Wars 1 werd vorige week Reforged en werd 12 jaar geleden doorontwikkeld naar Guild Wars 2. Beide titels verdienen hun hommage en die krijgen ze op 11 december 2026 in de vorm van een documentaire!

ArenaNet bestaat dit jaar 25 jaar en dat vieren ze in de vorm van een documentaire in samenwerking met Second Wind. Eerder waren er al geruchten gaande over een documentaire, maar nu gaat het toch echt gebeuren. In de trailer hier beneden zien we al een aantal beelden met wat bekende gezichten. Een en al nostalgie en meer behind the scenes dan ooit tevoren. Check de trailer hier beneden!