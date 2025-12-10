Assassin’s Creed Mirage en Wo Long komen naar PlayStation Plus

De Holiday Spirit zit erin bij PlayStation. Waar we afgelopen maand al een sterke line-up zagen in PlayStation Plus, lijkt de december line-up voor Extra en Premium-leden nog dikker te zijn dan vorige maand. Zo staan twee grote titels voorop deze maand: Assassin’s Creed Mirage en Wo Long: Fallen Dynasty.

PlayStation Plus Essential-leden hebben al mogen zegevieren met Red Dead Redemption Remastered, maar voor de PlayStation-fans die genieten van de twee volgende treden in Sony’s abonnementsdienst, krijgen er nog een flink schepje bovenop. Assassin’s Creed Mirage en Wo Long Fallen Dynasty komen op 16 december naar PlayStation Plus Extra en Premium. Een officiële aankondiging wordt nog voor deze avond online geplaatst.

Nu zijn de eerste (en grootste) games van deze maand al bekend, maar er is dus nog ruimte voor een drietal andere games die in december worden toegevoegd aan de lijst. Vermoedelijk is Soulcalibur 3 de game voor alle Premium-leden.

Dit is het perfecte moment om aan de slag te gaan met Assassin’s Creed Mirage. Onlangs is er namelijk een gratis uitbreiding verschenen. Alhoewel dit niet de beste is, mag je een gegeven paard niet in de bek kijken. In dit geval dus twee gegeven paarden.

Wij waren grote fans van beide games die naar PlayStation Plus Extra en Premium komen. Zo gaven we Mirage een 9 en Wo Long een 8.