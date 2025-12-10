Background

Assassin’s Creed Black Flag Resynced gevonden op PEGI website

Nieuws Jordy Gerritse 10 december 2025

Assassin's Creed Black Flag Resynced

Het lijkt er nu echt aan te komen. De remake van Assassin’s Creed Black Flag als een moderne Assassin’s RPG lijkt de naam Assassin’s Creed Black Flag Resynced te heten en deze titel is onlangs gespot op de PEGI-website. PEGI is de organisatie die alle games vooraf moet “goedkeuren” door er een leeftijdsstempel op te plakken.

De remake van Assassin’s Creed Black Flag is allang geen groot geheim meer, maar vaker dan niet zijn het de ratingsbureaus die grote verrassingen voor uitgevers in de soep laten lopen. Nog voor grote games uitkomen, moeten deze instanties ze voorzien van een classificatie. Dat is al jaren verplicht. In Europa doet PEGI dit, in Amerika ESRB en in Japan is het de CERO. Meestal zien we deze lekker bij de Amerikaanse variant en de Koreaanse wil ook nog weleens iets lekken, maar ditmaal is het het Europese bureau dat alle aandacht opeist.

Black Flag Resynced naar The Game Awards?

De timing is opvallend. Deze week staat er niets minder dan The Game Awards op de planning. Veel grote studio’s hebben hun aanwezigheid al kenbaar gemaakt. Zo zien we dat Tomb Raider een glimp in de toekomst biedt en we meer van SAROS te zien krijgen. Sommige dingen blijven nog geheim en Geoff Keighley laat fans raden wat het vreemde standbeeld in de woestijn moet zijn. We hebben een aantal verwachtingen, geruchten en andere onderwerpen besproken. Check hier een hele opsomming van dingen die je misschien wel eens zou kunnen terugzien tijdens de grote awardshow op 12 december.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zou nog voor april 2026 moeten verschijnen als eerdere geruchten waar zijn. Kijk jij er al naar uit?

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

