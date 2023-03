Review: Wo Long: Fallen Dynasty

Team Ninja heeft met hun laatste release, Wo Long: Fallen Dynasty, de Souls-like genre een nieuw broertje gegeven. Een frisse aanpak van het genre maar dan in een Chinees oud jasje.



Wo Long: Fallen Dynasty is een mooie fusie van verschillende games die wij al kennen. Toen ik in het spel werd gedropt voelde het spel aan als een nieuwe Ninja Gaiden, maar na al snel een paar vijanden gemept te hebben kreeg ik ook vibes van Dark Souls, Sekiro, Elden Ring en Nioh. Team Ninja heeft uitstekend werk geleverd om deze game zowel bekend als onbekend te laten voelen. Ninja Gaiden in een Souls-variant in het oude China sprak mij direct aan.

Wo Long: Fallen Dynasty is een van de eerste Soulslike releases na de game van FromSoftware, zij wisten met Elden Ring een flink aantal grenzen te verleggen. Natuurlijk is het dan niet mogelijk om dit spel niet te vergelijken op verschillende aspecten.

Omdat de algehele storyline van Wo Long opgebouwd is uit levels, is deze game vergelijkbaar met natuurlijk Ninja Gaiden maar ook met de Dark Souls games. Zo is er bijvoorbeeld geen open wereld waarin je je kunt verliezen en is het verhaal opgedeeld in “Acts”. een beetje wat oudere games op oudere consoles ook hadden.

Ook zijn de bekende bonfires terug in deze game in de vorm van Battle Flags. Een speler baant zich door het level van Battle Flag naar Battle Flag. Bij deze punten kan de speler net zoals bij Elden Ring het karakter levelen in verschillende elementen, uitrusting in alle detail inzien en aanpassen en versterking in roepen in de vorm van CPU’s of daadwerkelijke spelers door middel van de Co-op functie.

Martial Arts meets Magic

Wo Long: Fallen Dynasty’s combat stijl is voornamelijk melee maar wat is een oud verhaal zonder enige vorm van magie. Denk hierbij niet zozeer aan belachelijke spreuken zoals Azur Comet uit Elden Ring maar eerder aan spreuken die bepaalde aspecten van je karakter verhogen. Zo heb je verschillende spreuken die je karakter kunnen helpen, denk hierbij aan een buff voor je armor, het enchanten van je wapen voor extra damage of simpele dingen zoals sneller rennen.

Dit brengt extra diepte aan het spel, zo kun je vijanden niet op één specifieke manier verslaan maar op meerderen. Zo zijn er ook verschillende melee wapen keuzes zodat er voor iedereen wat wils is. Wo Long: Fallen Dynasty bevat ook een selectie aan ranged wapens; zo zijn er bogen, werpmessen en verschillende handbommetjes tot je beschikking. Wel is het zo dat deze dingen eerder een additie aan je arsenaal zijn dan een echte vervanger. Zo heb je meestal maar een klein aantal aan pijlen of andere werp objecten bij je en raak je snel uit voorraad.

Wo Long biedt ook een functie aan die we kennen uit Sekiro, namelijk het deflecten van vijandelijke aanvallen. Deze functie is wat meer uitgewerkt in deze game en tevens ook een stuk vergeeflijker. Zo kun je er niet alleen voor kiezen om een aanval te blokken maar ook om deze af te slaan waardoor er een kans ontstaat om een tegenaanval te doen die flink wat schade aanricht.

Zo heeft de speler net zoals alle vijanden in het spel een balk die zowel oranje als blauw kan worden (negatief en positief). Raakt de balk van jou of je tegenstander oranje, dan is deze “Spirit locked” en kun jij een Critical Blow uitvoeren die meestal het einde brengt voor je tegenstander; let er wel op dat jij als speler dit ook kunt krijgen als je niet genoeg oplet in combat. De balk kan ook positief/blauw raken, door middel van combo’s te maken en deze effectief te landen op je vijand. Hoe meer balkjes blauw hij wordt, des te sneller en dodelijk je in combat wordt ten opzichte van je tegenstander.

Natuurlijk kun je een aantal items beïnvloeden door middel van je karakter statistieken. Zo kan de speler z’n karakter ontwikkelen door middel van fases/elementen te levelen. Dit is een makkelijkere manier van het karakter levelen omdat verschillende stats gegroupeerd zijn. Jij kunt er dus zelf voor kiezen om je Qi (vergelijkbaar met de souls/runes uit Elden Ring) te spenderen aan je uithoudingsvermogen, aanvalskracht, verdedigingskracht, magie en behendigheid. Zo hoef je niet één aspect te levelen per keer maar doe je het per fase/element.

Unieke setting

Net zoals alle andere games die Team Ninja heeft geproduceerd, hebben zij weer een setting gekozen uit het oosten van Azië. Zoals eerder beschreven speelt het spel zich af in China, specifiek de Han Dynastie. De game is ook gebaseerd op echte gebeurtenissen maar natuurlijk met een flinke portie fantasie in het verhaal.

Team Ninja heeft met Wo Long: Fallen Dynasty de mooiste en unieke omgevingen van het typische China weten te pakken. Zo ziet men duidelijk in elk level wat speelbaar is dat men zich hoe dan ook in China bevindt, van de bergen en de jungle tot aan de grote paleizen van machthebbenden.

Alhoewel de game een bijzondere setting heeft, is het spel op het grafische aspect aan de mindere kant. De game ziet er prima uit maar soms voelt het toch aan alsof deze al een jaartje of 5 uit is en nogal achterloopt op zijn concurrentie. Ook vanwege het feit dat er niet heel veel verschillende vijanden zijn. Zo zijn de eindbazen van ieder level wel apart en uniek en zijn deze ook van hoge kwaliteit, echter de “gewone” vijanden die men tegen kan komen gedurende een level kunnen al heel snel repetitief voelen.

Verdict

Wo Long: Fallen Dynasty is een nieuwe game in een oud maar bekend jasje. De game voelt uitstekend aan en is een stuk toegankelijker dan de echte Souls-like games zoals Elden Ring, Sekiro of Dark Souls. Alhoewel de game een unieke setting heeft in het oude China en verschillende items op een nieuwe manier aanpakt, gaat deze game wel snel repetitief aanvoelen. Het movement en combat systeem is eventjes iets om aan te wennen maar wordt al snel een no-brainer en verliest dus snel zijn spektakel. Ook zijn er niet veel verschillende vijanden en is ieder level op een liniaire maar identieke wijze opgebouwd.