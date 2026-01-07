CES 2026 | PlayStation Remote Play en Astro Bot thema’s in je auto?

Sony en Honda staan dit jaar opnieuw op de CES met hun passieproject AFEELA. Deze samenwerking brengt ons een nieuw automerk dat zijn eerste model ergens laat in 2026 als test op de markt brengt. Rond 2028 moet het merk klaar zijn voor grotere productie. Als je lang in de file staat, kun je gewoon verder met je PlayStation-games via Remote Play.

AFEELA hebben we al eens eerder gezien. De samenwerking tussen Sony en Honda gaat dit jaar een stapje verder en betrekt het merk PlayStation ook in het project. Zo zit Remote Play ingebakken in het In-Vehicle Infotainment systeem waardoor je via de verschillende schermen in de auto je PlayStation 5 en PlayStation 4 games kunt gaan spelen. Daarnaast zijn er verschillende PlayStation-thema’s instelbaar voor het dashboard en e-motor geluiden. Bekende PlayStation-franchises kun je daarvoor inzetten, waaronder Astro Bot, God of War en Gran Turismo.

Je kunt de hele keynote over de AFEELA hier beneden terugkijken.

Tijdens de keynote hebben Sony en Honda ook een glimp gegeven van het dashboard met een Astro Bot en God of War tintje. Check hier beneden hoe dit er ongeveer uit ziet.