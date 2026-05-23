Review | Epomaker Carbonis Gaming Mouse

Epomaker is een merk dat je tegenwoordig steeds vaker tegen zult komen, gezien ze steeds meer landen ondersteunen, van Italië tot Japan, tot aan ons kleine stukje grond. Dit merk staat bekend om het maken van peripherals die nét dat beetje anders zijn. Zo heeft de Carbonis muis een unieke shell, een LCD-scherm en is deze bedoelt voor medium- tot grote handen. Dat zie je niet heel vaak tegenwoordig.

Design en bouwkwaliteit

De Carbonis is een subtiele muis met een gradient aan kleuren van antraciet tot paars. Als je goed kijkt, zie je een soort patroon dat over de muis gaat. Dit vloeiende patroon zorgt voor net die iets meer originele touch. Het scroll wiel heeft gouden accenten aan de zijkanten en het logo staat netjes linksvoor op de muis in een goud tintje.

Je hoeft echter niet goed te kijken om het LCD-scherm te zien, dat voor het scroll wiel te vinden is. Deze wekt zichzelf op wanneer je de muis beweegt. Op dit schermpje zie je de polling rate, het batterijpercentage, de DPI en het soort verbinding (2.4G of Bluetooth). Dit schermpje is extreem handig, goed weggewerkt en niet overheersend. Het geeft wat mij betreft zelfs een leuke retro-tint aan de muis.

De dongle die bij het apparaat zit heeft een transparante paarse kleur en is qua design ook lekker retro. Al is hij wel wat aan de grote kant, maar met alle features die de muis heeft is dat op zichzelf niet heel gek.

Kijken we naar de bouwkwaliteit, dan bestaat de shell uit het zogenoemde composite carbon fiber. Dit materiaal is extreem licht en duurzaam, maar voelt wel wat stroef aan. Al kan dit natuurlijk een voorkeur zijn, ik ben er zelf niet zo’n fan van. Ondanks het lichte gewicht voelt de muis dus wel heel stevig. Ook zou dit materiaal ervoor moeten zorgen dat je minder last hebt van zweethandjes en een gladde muis. Daar heb ik zelf niet echt last van, dus kan ik ook niet over oordelen. Maar, het is zeker een andere structuur dan ik gewend ben, dus ik geloof het best!

Comfort en moonwalk factor

De Epomaker Carbonis is een comfortabele muis in jouw handen. Dat is, mits je rechtshandig bent en medium tot grote handen hebt. Ik zit in het smallere tot medium kastje, waardoor de muis voor mij soms wat aan de hoge kant voelt. Maar, dit is oprecht ideaal voor mensen die al die claw-grip muizen maar klein vinden.

De moonwalk factor, oftewel: hoe glijdt de muis over je matje? Dat zit wel goed! De muis glijdt lekker weg, maar is ook niet te glad. De vormen van de pads onderop zijn vrij universeel. Dus, mocht je het wat gladder willen hebben allemaal, dan kan je hier vast nog wat glides voor vinden.

Sensor en features

De Carbonis heeft een PAW3950 sensor met de mogelijkheid tot 8K Polling. Dit is eigenlijk wat je wilt zien in een muis. Een accurate sensor met een soepele pointer op je scherm. De PAW3950 is ook een van de meest geavanceerde sensoren die je kan krijgen, dus om dat onder de 100 flappen te vinden, met alle andere leuke extraatjes, is zeker niet mis!

De muis heeft ook voldoende extra features om latency te verlagen, dat kost je wel wat accu uurtjes, maar daardoor voelt de muis echt enorm snel en is het bijna alsof je totaal geen latency hebt. Geadverteerd zien we een latency van 0.375ms met 2.4G en dat klinkt niet heel erg ver ervan af.

De muis heeft een 300mAh accu, die je met USB-C kan opladen. Een volledige charge kost je ongeveer een uur, wat prima is. Ze adverteren niet met een duidelijke accuduur, maar ik kan makkelijk een hele werk- en gaming dag door met de muis en daarna hang ik hem toch wel aan de lader. Ik denk niet dat je hierin iets tekort zult komen.

De muis klikt ook lekker weg. Het voelt niet zo premium als een duurdere Logitech muis, maar heeft een prima klik met goede feedback. Het scroll wiel voelt daarentegen wel echt premium qua materiaal, structuur en glide.

Software

Nog iets dat ik extreem fijn vindt, is het zien van browser based software. Dit betekent dat je altijd met je browser de muis kan afstellen. De software is heel makkelijk in gebruik, past zich snel aan en heeft oprecht geen problemen of bugs gehad gedurende mijn tests.

Wat wellicht nog een leuke toevoeging was geweest, was dat je de kleuren van je LCD-scherm kan aanpassen. Dit heb ik zelf in ieder geval nergens kunnen vinden. Momenteel zijn de standaardkleuren paars, roze en groen, in een soort gradient.

Verdict

De Epomaker Carbonis is een aardige muis voor het geld met wat leuke en unieke features, stevig maar licht materiaal, een sterke sensor en weinig nadelen. Het is niet de fijnste muis die ik ooit gebruikt heb, maar voor mensen met grote handen kan dit een oplossing zijn voor een markt die veelal kleinere tot medium muizen heeft.

Ik ben geen fan van de afwerking en coating die de muis heeft, maar voor dit geld krijg je een feature rijke gaming muis met extreem lage latency, die jou honderden uren aan gaming plezier zal bieden!