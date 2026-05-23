Review | Turtle Beach Rematch Wireless Controller voor Nintendo Switch 2

Speciale Nintendo Switch 2 controllers rollen nu steeds meer en meer uit. Naast de welbekende Pro Controller V2, zien we nu ook merken als Turtle Beach hun eigen versies maken met een aantal toffe en unieke features, waar Nintendo soms nog van kan leren. De Rematch is daarin geen uitzondering en brengt voor een leuk bedrag een aantal toffe features mee, maar vooral ook een strakke look én feel.

Wat is dan het verschil met de eerste Rematch? Nou, een aantal vernieuwingen zijn ter plaatse, maar de grootste is natuurlijk Switch 2 support mét de C-Button aanwezig. Wat een hele fijne toevoeging is voor Switch 2 spelers. En verder?

Bouwkwaliteit, comfort en design

De Turtle Beach Rematch (Switch 2) is een verfijnde controller die al wat iteraties gezien heeft. Het zal je dus niet verbazen dat de controller stevig gebouwd is en daarnaast ook wat leuke designs meebrengt. Zo hebben wij de Mario en Luigi variant mogen testen. En, zoals je hierboven ziet, is dat een leuke en vooral speelse controller voor zowel jonge als oudere fans van Mario of Nintendo. Het is een ietwat drukker ontwerp, dus daar moet je van houden. Ik vind het zelf wel een leuk design, maar het kan op het eerste oog wellicht ook wat goedkoper ogen.

En dat terwijl de bouwkwaliteit het tegenovergestelde is. De Rematch is licht, stevig en ligt lekker in je handen voor uren aan speelplezier. Het is oprecht een comfortabele controller die ook voor de kleinere handjes bedoelt is. Hij ligt wel ietwat minder lekker in de hand dan beide versies van de officiële pro controllers van Nintendo, maar die kosten dan ook wel wat meer natuurlijk. Ook zijn de pro controllers wat zwaarder, waar de Rematch enorm licht is en daarvoor fijner voor langere speelsessies.

Blinded by the lights

Specifiek de Mario en Luigi versie die wij hebben getest, heeft leuk gebruik van RGB-verlichting. Deze lampjes zijn in de vormen die toepasselijk zijn bij Mario. Deze lampjes zijn oprecht ook echt een leuke toevoeging, maar de knop om ze aan of uit de zetten wilt nog wel eens lastig doen, of ze springen vanzelf weer aan. Maar goed, dat kwam niet vaak voor en was daarmee niet extreem storend.

De sticks, clicks en de clacks

TMR anti-drift sticks, wat is dat altijd fantastisch om te horen. Veel first-party controller merken kunnen daar nog van leren. De sticks zijn ook nog eens enorm soepel, accuraat en daarmee niet alleen chill voor Mario titels, maar ook voor shooters of racers. Ik heb de controller extensief gebruikt gedurende mijn Indiana Jones and the Great Circle review en daar is goed mikken zeker geen gemis. Ik heb met deze TMR sticks dus geen enkel probleem gehad.

Alle buttons zijn een lekker clicky, zowel op de boven- als voor- en achterkant. Dit geldt dus ook voor de D-pad, die bij veel controllers nog wel eens zachter aan wilt voelen. Hierdoor had ik geen moeite met het gebruiken van de controller voor games die snelle reacties vereisen.

(Missende) features

De Rematch heeft buiten de TMR sticks ook een fijne batterijduur van rond de 40 uurtjes. Daarnaast zien we ook back buttons die ingesteld zijn out-of-the-box maar die ook aangepast kunnen worden. Ook werkt de controller op zowel Switch 1, als de Lite en de Switch 2.

Maar, er missen ook wel wat features. Zo heeft de controller geen rumble, wat een groot gemis is om net dat beetje extra in je game te worden getrokken. Ook heeft de controller geen NFC en daarmee geen Amiibo support. Ook dit is een groot gemis, want daarvoor zal je alsnog je Joy-Cons moeten gebruiken. Dit zijn wel twee features die kunnen zorgen dat je eerder kiest voor de officiële Nintendo controller. Ook kan je de Switch 2 er niet mee uit slaapstand halen.

Verdict

Als je op zoek bent naar een comfortabele, lichte en iets betaalbaardere controller die verkrijgbaar is in allerlei kleuren en opvallende designs, dan is de vernieuwde Rematch een sterke keuze. Tegelijkertijd mist hij wel de premium afwerking en uitgebreide features van de officiële Nintendo Switch 2 Pro Controller, terwijl het prijsverschil niet enorm groot is.

Toch zie ik genoeg redenen om juist voor de Rematch te kiezen. De controller ligt erg prettig in de hand, is lekker licht en richt zich duidelijk op spelers die nét iets anders willen dan de standaard officiële optie. Vooral de verschillende prints en unieke extra’s maken hem aantrekkelijk voor Nintendo-fans die waarde hechten aan stijl en persoonlijkheid.

Wel moet ik eerlijk zijn: op het gebied van bouwkwaliteit, features en algemene premium feel kan de Rematch niet volledig tippen aan de officiële Pro Controller. Maar als comfort, design en een iets vriendelijkere prijs belangrijker voor je zijn, dan is dit absoluut een interessante alternatief.