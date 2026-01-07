CES 2026 | 8BitDo toont Ultimate 3E controller

Xbox en 8BitDo zetten hun partnerschap voort met een splinternieuwe wireless controller inclusief docking station. De Ultimate 3E is een pro-controller voor Xbox Series X/S, Xbox One, PC én mobile. Hij wordt officieel gelisenceerd door Xbox.

De Ultimate 3E controller is volledig aan te passen door de faceplate eraf te schroeven. Zo kan je de face buttons, D-pad en joysticks verwisselen met bijgeleverde onderdelen. Zelfs de ABXY module is aanpasbaar! Qua D-pad heb je de keuze tussen circulair of klassiek. De joysticks zijn in drie maten aanpasbaar, van klein tot groot! De vorm is iets wijder gemaakt, waardoor de controller nog comfortabeler zal moeten zijn. Zoals we gewend zijn van 8BitDo, zal er ook een wireless charging dock aanwezig zijn, met ledstrip om aan te tonen of de controller aan het laden is en wanneer deze ready to go is. Uiteraard zitten ook de L4/R4 bumpers erop voor snelle reacties en gepersonaliseerde knoppen. Uiteraard zien we ook Hall-effect Impulse triggers met twee stops om uit te kiezen, voor snelle reacties of immersive gameplay. De controller heeft een low-latency 2.4G draadloze verbinding op ieder apparaat en werkt met 6-axis motion control. Door de 1000Hz polling rate is de controller mega responsief. Klinkt goed toch? Maar, ziet de controller er ook zo strak uit als het klinkt? Check het zelf!

Meer CES 2026 nieuwtjes? Check alles van MSI hier! Ook LEGO komt met fantastische innovaties, waaronder een chip-gedreven blokje dat onder andere geluiden maakt wanneer jij dit passend is. Of Sony Playstation, die een nieuw snufje voor in jouw auto gaan maken. Hoe dan ook, de 8BitDo controller ziet er strak uit!