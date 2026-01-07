CES 2026 | MSI toont nieuwe PC hardware

Ook in 2026 pakt MSI groots uit met een reeks producten die zijn ontworpen om pc‑bouwers, gamers en creatievelingen meer kracht, veiligheid en flexibiliteit te bieden.

MSI trapt de show af met een primeur: de eerste voedingen ter wereld met GPU Safeguard+, een nieuwe beveiligingstechnologie die grafische kaarten extra bescherming biedt tegen stroompieken en andere risico’s. Op de CES‑stand zijn vier nieuwe modellen te zien, waaronder de MPG Ai1600TS PCIE5 en MPG Ai1300TS PCIE5, die zijn ontworpen voor high‑end systemen waar stabiliteit en veiligheid essentieel zijn.

MPG Ai1600TS en Ai1300TS

De MPG Ai1600TS PCIE5 levert maar liefst 1600 watt vermogen met Titanium‑efficiëntie en maakt gebruik van server‑grade componenten voor maximale betrouwbaarheid. Via USB‑C kunnen gebruikers real‑time informatie bekijken over stroomverbruik en systeembelasting. Dankzij de geïntegreerde Gaming Intelligence‑software en GPU Safeguard+ blijft zelfs de krachtigste grafische kaart optimaal beschermd. De voeding biedt bovendien ruime aansluitmogelijkheden, waaronder twee native 600W 12V‑2×6‑poorten.

MAG A1200PLS en A1000PLS

Voor meer betaalbare systemen introduceert MSI de MAG A1200PLS en A1000PLS. Deze voedingen bieden Platinum‑efficiëntie, stille werking dankzij fluisterzachte ventilatoren en ondersteuning voor moderne stroompieken. Ze zijn volledig modulair, worden geleverd met nette kabels en voldoen aan de nieuwste ATX 3.1‑specificaties. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruikers die een betrouwbare basis willen zonder de hoofdprijs te betalen.

Nieuwe koeloplossingen voor next‑gen processors

Nu processors steeds krachtiger worden, speelt koeling een grotere rol dan ooit. MSI toont op CES 2026 zowel nieuwe luchtkoelers als een high‑end vloeistofkoeler die zijn ontworpen om moderne CPU’s koel en stil te houden, zelfs onder zware belasting.

MEG CORELIQUID E15 360

De MEG CORELIQUID E15 360 is een krachtige AIO‑koeler met een opvallend 6,67‑inch gebogen OLED‑scherm dat systeeminformatie of eigen visuals kan tonen. De dikkere radiator en TriFlow‑ventilatortechnologie zorgen voor betere warmteafvoer zonder extra geluid. Dankzij de geïntegreerde fan‑hub blijft het kabelmanagement overzichtelijk en eenvoudig.

MPG COREFROZR AP15 en AP17

Voor liefhebbers van luchtkoeling introduceert MSI de COREFROZR AP15 en AP17. Beide modellen gebruiken een dual‑tower ontwerp voor sterke koelprestaties en zijn zo ontworpen dat er voldoende ruimte overblijft voor hoge RAM‑modules. De AP15 is geoptimaliseerd voor AMD’s X3D‑processors, terwijl de AP17 extra koelcapaciteit biedt met acht heatpipes en een grotere koperen basis. De AP15 beschikt over een digitaal display, terwijl de AP17 een groot 6‑inch LCD‑scherm heeft voor uitgebreide personalisatie.

Een nieuwe standaard voor showcase PC’s

MEG MAESTRO 900R

Het absolute hoogtepunt van MSI’s presentatie is de MEG MAESTRO 900R, een premium pc‑behuizing die is ontworpen voor high‑end showcase‑systemen. De behuizing combineert dikke aluminium panelen met driedubbel gebogen glas voor een panoramisch zicht op alle componenten. Een verticale GPU‑houder met lichte hoek zorgt ervoor dat grafische kaarten optimaal worden gepresenteerd.

De MAESTRO 900R ondersteunt uitgebreide custom waterkoeling, met ruimte voor vier radiatoren tegelijk en tot veertien ventilatoren. Drie grote 160mm reverse‑blade fans zijn al voorgeïnstalleerd en aangesloten op een fan‑hub. Hierdoor blijft het systeem koel en stil, zelfs bij zware belasting.

Om het bouwen van een high‑end systeem eenvoudiger te maken, introduceert MSI een nieuwe 4‑richtingen moederbordtray die volledig kan worden losgekoppeld en gebruikt als testbench. Verstelbare brackets en een geventileerd zijpaneel met ARGB‑accenten maken de behuizing zowel praktisch als visueel indrukwekkend.

Wil je meer tech nieuws van CES 2026, check dan ook: Intel maakt een terugkeer op CES 2026 met nieuwe Core Ultra-processors.