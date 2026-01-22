Background

Kiln is Double Fine haar nieuwe game

22 januari 2026

Kiln

De Xbox Developers Direct is bezig en dat betekent dat we weer verschillende games mogen zien. Double Fine stond niet op de planning, maar toch waren ze aanwezig als verrassing voor de kijkers. 

Double Fine heeft verschillende creatieve games al mogen uitbrengen. Het team zegt zelf dat ze dagelijks meetings houden en zo plannen kunnen opdoen voor games die ze willen maken. Een game die hierdoor uit de molen is gehaald, is Kiln, waar je met verschillende andere spelers dingen kan bouwen en breken.

Kiln

In Kiln is het mogelijk om verschillende dingen te bouwen en af te breken met de vrienden waarmee jij speelt. Laten we snel kijken naar de reveal trailer!

 

Wanneer we naar de trailer kijken van Kiln zien we een kleurrijke chaos, met verschillende karakters die allemaal een andere specialiteit hebben en elkaar letterlijk een pot proberen te breken. Het lijkt er ontzettend op dat de focus heel erg ligt op creaties in dit spel en jouw creatieve geest naar boven haalt.

Er is niet heel veel meer bekent over deze game behalve dat die dit jaar uit komt. Ga jij de game halen of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten!

