The Eternal Life of Goldman krijgt demo voor Steam Next Fest

Nieuws 6 Jordy Gerritse 22 januari 2026

The Eternal Life of Goldman krijgt ter ere van het Steam Next Fest een gratis demo. De demo wordt uitgebracht op 19 februari 2026 en is in ieder geval tot en met 2 maart speelbaar.

Terwijl we geduldig wachten op een releasedatum, kondigt THQ Nordic alvast aan dat we volgende maand aan de slag mogen met de game in een gratis demo. De demo wordt uitgebracht op Steam ter ere van het Steam Next Fest evenement die wordt gehouden van 23 februari tot 2 maart. Gedurende deze tijd kun je aan de slag met demo, maar ook al iets eerder. Want The Eternal Life of Goldman demo verschijnt op 19 februari 2026.

The Ternal Life of Goldman is in ontwikkeling voor PlayStation 5, Xbox Series X en S, PlayStation 5 en Nintendo Switch. Alhoewel de game nog geen releasedatum heeft, kun je de game wel al in fysieke vorm bij verschillende retailers vooruitbestellen voor € 29,99. De game wordt ontwikkeld door Weappy Studio en wordt uitgegeven door THQ Nordic.

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

