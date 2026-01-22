Assassin’s Creed: Black Flag Remake uitgesteld

Huh, maar de game had toch nog helemaal geen releasedatum? Was deze eigenlijk wel aangekondigd? Op al die vragen is het antwoord “nee”, maar stiekem wist iedereen al dat Assassin’s Creed: Black Flag Remake in maart 2026 moest verschijnen. De game is nu met maximaal een jaar uitgesteld.

Dit nieuws komt voort uit de herstructurering bij Ubisoft. Het bedrijf schakelt over naar vijf nieuwe “creative Houses” en verhoogd hun interne maatstaven voor kwaliteitsmetingen. Zes projecten, waaronder de remake van Prince of Persia: Sands of Time zijn volledig afgeblazen, terwijl zeven projecten zijn uitgesteld. Assassin’s Creed: Black Flag Remake is daar eentje van. De game zou eigenlijk begin februari “goud” gaan, maar is nu tot maximaal maart 2027 opgeschoven zodat de game meer tijd heeft om opgepoetst te worden.

Een aankondiging bleef uit

De rode vlaggen wapperen al een tijdje. Verschillende insiders en mensen uit de industrie hadden op verschillende momenten al een teken van leven verwacht. Zoals tijdens The Game Awards 2025. Het teken van leven bleef uit vanuit Ubisoft, maar verschillende bronnen bleven geloven dat de plannen van Ubisoft ongewijzigd waren.

De kans is groot dat al deze plannen ook ongewijzigd waren, maar toch met kleine letters onderhevig waren aan verandering door het herstructureringsproject van Ubisoft die gisteren tegen het licht aan is gehouden. Dit is op de achtergrond altijd de variable geweest waardoor de studio alle kaarten kort bij de borst hield, als de kaarten al gespeeld werden.

Keek jij uit naar de Blak Flag Remake? De vermeende releasedatum was 19 maart 2026. Vermoedelijk horen we in het tweede kwartaal van 2026 pas voor het eerst onder de nieuwe plannen van Ubisoft wanneer de game verschijnt.