Zonder Lara Croft was er geen Nathan Drake

Deze maand blikken we terug op Uncharted 3. Een game die in 2011 verscheen, en dat doen we om onze vijftiende verjaardag te vieren. Het leek ons daarom toepasselijk om te bespreken hoe Uncharted als franchise is ontstaan en hoe het zich gevormd heeft tot uiteindelijk een handvol grote avonturen. Het begint voor Uncharted ruim tien jaar voordat de eerste game verscheen, namelijk met Tomb Raider op de PlayStation 1.

Het begon in 1996

Tomb Raider kwam uit in 1996 op de PlayStation en dit markeert ook eigenlijk het startpunt voor Uncharted. Zonder Lara Croft hadden we vandaag de dag ook geen Nathan Drake gehad. Tomb Raider was een van de eerste grote 3D-games waarin spelers vrij konden gaan ontdekken in afgebakende gebieden. Als Lara Croft kwamen we langs verschillende exotische locaties en verloren tombes uit het verleden. Ze zagen er destijds nog niet zo indrukwekkend uit als in de Uncharted-games, maar ik ga ervan uit dat de verbeelding destijds het meeste werk heeft verricht. Het doel van Tomb Raider was luid en duidelijk: een groots avontuur met filmische momenten die de kloof tussen simpele videogames en hoogwaardige entertainmentproducties uit onder andere Hollywood moet gaan dichten. De visie was er, maar de techniek nog niet helemaal. Cutscenes waren duidelijk met die gedachte geframed, maar de techniek kon de visie niet helemaal ondersteunen.

En dan.. 2007

Het is 2007 en de makers van Jak & Daxter komen opeens met iets heel anders op de PlayStation 3. Plots was daar Uncharted: Drake’s Fortune. Terwijl Tomb Raider als klassieker wordt beschouwd, wagen PlayStation en Naughty Dog zich eraan om Lara Croft als exotische verkenner van verloren tombes van de troon te stoten.

Uncharted deed destijds alles wat Tomb Raider ook deed, maar omdat we twee generaties vooruit waren en de techniek gigantisch verbeterd was, was er ditmaal niet alleen de visie, maar ook de technologie. Net als in Tomb Raider konden spelers in afgebakende gebieden vrij verkennen en puzzels oplossen in de omgeving. Bekend terrein voor iedereen die zich de voorgaande jaren heeft beziggehouden met de avonturen van Lara Croft. Toch deed Uncharted iets meer. Het zette actie en spanning op de eerste plaats met een typisch cover-based combatsysteem dat spelers van dekking naar dekking laat springen, terwijl de kogels en explosieven om je oren vliegen. Je voelt je hierdoor geen superheld, maar kwetsbaar. Het is spannend, zoals een actiefilm op dit moment ook moet zijn.

Een Hollywood-achtige productie was dan ook zeker het uitgangspunt van Naughty Dog. De game was niet alleen spannend door de gevechten, maar ook door het verhaal. De tombes staan niet op de eerste plek, als in Tomb Raider, maar de personages staan centraal in Uncharted. Nathan Drake, Victor Sullivan, Elena Fisher en Chloe Frazer. Stuk voor stuk iconische personages met een heel sterk, uniek karakter. Dit was een van de grote pilaren waarmee Uncharted wist uit te blinken. Het bracht je een meeslepend verhaal met personages die aandoenlijk zijn en deed dat met waanzinnige graphics op de PlayStation 3, waardoor je je verbeelding niet meer nodig had om je de indrukwekkende locaties voor te kunnen stellen.

Zes jaar later

Tomb Raider is terug! Na goed af te hebben kunnen kijken van de Uncharted-trilogie is het aan Crystal Dynamics om Lara Croft terug te brengen. Dezelfde geest als in 1996, maar dan met moderne techniek en een beetje van wat ze hebben geleerd van Naughty Dog. We zagen dan ook wederom veel gelijkenissen tussen de twee schattenjagers. In de 2013-reboot zien we een grotere focus op de personages en hun emoties. Er reizen mensen mee, we verliezen ze onderweg en komen ze later weer tegen. Voortdurend hangt er een “ik doe dit niet alleen”-geurtje in de lucht. Het lukte Crystal Dynamics niet echt om de dynamiek na te bootsen uit Uncharted, maar je ziet duidelijk waar het idee vandaan gekomen is. Ook kwamen de lineaire, meer filmische momenten dit keer beter tot hun recht.

Naast de vele overeenkomsten, deed Tomb Raider in 2013 ook iets nieuws. Het legde de focus namelijk meer op het overleven in het wild. We konden jagen op dieren, zelf spullen in elkaar knutselen en versterken en er lag een grotere nadruk op vrije verkenning. Nog meer dan in voorgaande games. We konden vrij reizen tussen eerder verkende gebieden en hier aan de slag met allerlei activiteiten die ons alle hoekjes en gaatjes van de wereld lieten zien.

Uncharted sluit af met een knal

Voordat Naughty Dog verdergaat met andere dingen, geven ze nog een laatste spin aan Uncharted, of eigenlijk, twee keer. Waarvan eentje zonder Nathan Drake. In Uncharted 4 zien we duidelijk dat Naughty Dog alles op alles zet om een spetterende finale neer te zetten. Ze doen overal een schepje bovenop. Grotere locaties, meer ontdekkingen, een nog dieper verhaal met nog veel diepere emotionele verbanden en een plaatje om je vingers bij af te likken. Uncharted 4 is verfijning in de fijnste vorm, zonder al te veel af te wijken van de formule die ze de afgelopen drie games hebben opgetuigd.

Afwijken van de vertrouwde formule deden ze een beetje in The Lost Legacy. Een Uncharted-verhaal zonder Nathan Drake. Kleiner in scope, maar wel iets meer open dan we tot nu toe gewend waren van de games. Een beetje alsof het een knipoog was naar Tomb Raider en Naughty Dog daarmee wilde zeggen: “We begrijpen elkaar”.

Tot slot

Tomb Raider en Uncharted bleven van elkaar leren gedurende de afgelopen twintig jaar. Ze hebben elkaar sterker gemaakt en elkaar verbeterd tot wat ze nu zijn. Beide ontzettend iconische gamingfranchises die ook beide in Hollywood zijn gekomen. Iets wat ze met de game al wilde uitstralen, werd uiteindelijk echt op het witte doek vertoond.

Ondertussen zitten we in 2026 en lijkt Naughty Dog voorgoed klaar te zijn met Nathan Drake en Uncharted, maar Tomb Raider gaat verder! Dit jaar zien we maar liefst twee nieuwe games. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe deze twee nieuwe games kijken naar het verleden en zich profileren voor de toekomst.

Zie jij in de toekomst toch nog graag een avontuur met Nathan Drake?