Terug naar 2011 | Uncharted 3: Drake’s Deception

Vijftien jaar geleden kwam het derde deel in de Uncharted-franchise uit op de PlayStation 3 en in datzelfde jaar werd intheGame.nl geboren. Wat ooit PS3Clan was, werd intheGame.nl, een multiplatform-website, maar wel met nog veel liefde voor PlayStation en haar franchises. Er zijn dan niet veel betere franchises om deze “Terug naar 2011”-reviews af te trappen dan met Uncharted.

Het is jammer dat het Uncharted 3 is, want ik heb het natuurlijk veel liever over Uncharted 4, deel 2 en het originele verhaal. Maar ach, Uncharted 3 is helemaal niet verkeerd en ik heb de game zeer recentelijk voor dit moment nog even opnieuw aangeslingerd. Bijna net zo betoverend en indrukwekkend als vijftien jaar geleden.

Ik ben een enorme Uncharted-fan. Ik heb zelfs een tattoo met de bekende ‘Sic Parvis Magna’-tekst op mijn lijf. De herinneringen die ik heb aan deze franchise zullen me altijd bijblijven. Van 1-tegen-1 online gevechten met mijn geschiedenisleraar, tot het moment waarop ik uit school eindelijk het plastic celofaan van de kaft van Uncharted 3 kon scheuren om te spelen. Het uitspelen van alle delen in de “verpletterend”-moeilijkheidsgraad, het behalen van mijn eerste platinum-trofee in Uncharted 2 en het verhaal van Nathan Drake afsluiten met A Thief’s End in Uncharted 4. En dan die iconische soundtrack als je ieder spel opstart. Allemaal even herkenbaar. De allereerste review die ik heb geschreven voor intheGame was dan ook over de Uncharted Collection op de PlayStation 4. Ik zou hem graag opnieuw lezen, maar helaas is deze ooit verloren geraakt.

We leren iets nieuws

In ieder Uncharted-deel leren we weer iets nieuws over Nathan Drake en zijn bende van ellende. Waar het in deel 1 allemaal begon als een moderne kopie van iets als Tomb Raider, met een afgezaagd liefdesverhaal en veel fantasie. Zagen we met het tweede en derde deel ineens dat er veel meer ruimte was voor een serieus verhaal. De personages kregen diepe banden en ze werden aandoenlijk. Je begon met ze mee te leven en heel even leek je niet op iemand die vanuit de tv het verhaal volgde, maar alsof je zelf als extra reiziger met ze mee was. Elk moment voelde echt en spannend en in deel 3 kwamen we eindelijk te weten hoe Nate en Victor “Sully” Sullivan elkaar hebben ontmoet.

Het begint allemaal met de bekende ring van Sir Francis Drake, die Nate zo goed als de hele game aan een ketting om zijn nek draagt. Deze ring lag toen Nate nog maar 14 jaar oud was in een museum dat een speciale expositie van de piraat Sir Francis Drake tentoonstelde. Nate en Sully komen elkaar hier per ongeluk tegen, omdat ze beide op zoek zijn naar deze ring.

Wat Nathan op dit moment nog niet weet, is dat Sully is ingehuurd door de slechteriken van dit deel en de ring moet stelen. Het is namelijk een deel van een puzzel en een aanwijzing naar een verborgen schat. Nathan weet dit ook en heel toevallig treffen ze elkaar op hetzelfde moment als ze beide uit zijn op de ring. Sully draagt namelijk de sleutel van de vitrine waar de ring in bewaard wordt en deze weet Nate te ontvreemden van Sully. Er volgt een eerste echte kennismakingsmoment, maar Nathan weet zich sluw uit de nesten te werken.

Tijdens de tweede aanvaring met Sully ziet het er iets minder rooskleurig uit. De bende slechteriken heeft zich bij hem gevoegd en ze zijn uit op de ring die Nathan gestolen heeft. Wat volgt is een typische achtervolgingsscène zoals alleen Naughty Dog ze kan doen, waarna plots blijkt dat we worden geholpen door Sully, die op de daken alle schurken voor ons uitschakelt die net iets te close for comfort zijn. Eenmaal veilig realiseren ze zich beide dat wat hier kan ontstaan groter is dan wat ze hiernaartoe heeft gebracht en dat ze elkaar kunnen helpen. Die vriendschap is daarna nooit meer stukgegaan.

Terwijl we verloren schoonheden ontdekken

De ontzettend indrukwekkende locaties die we betreden zijn altijd al een van de hoogtepunten uit Uncharted geweest. Dat is in Uncharted 3 niet anders met de verloren stad in de woestijn. In ieder deel weet Naughty Dog zichzelf te overtreffen en dat was op dat moment met Uncharted 3 ook goed gelukt.

Terwijl we langs, door en via al deze indrukwekkende locaties trekken, speelt het verhaal zich af. Soms zijn we alleen, maar vaak worden we vergezeld door Sully, Chloe en natuurlijk Elena. Tot dit moment is het ook nog maar de vraag of Nathan kiest voor zijn redelijk nieuwe vlam Elena, of toch bezwijkt onder de gevaarlijke charmes van zijn oude bekende Chloe, die iets mysterieus, avontuurlijks en gevaarlijks heeft. Iets waar Nathan overduidelijk een zwakte voor heeft. Het doorspelen van het verhaal, meer leren over de personages en de vaak grappige dialogen blijven ook altijd een hoogtepunt in deze franchise.

Wat me is bijgebleven na 15 jaar

Ik denk dat ik Uncharted 3 binnen één weekend heb uitgespeeld. Ik weet nog dat ik de game absoluut niet kon laten liggen, en dat terwijl we destijds echt nog leefden in de piek van online multiplayergames. Al mijn vrienden waren online op Modern Warfare 2 en Black Ops om nog even snel die levels te pakken voor de grote release van Modern Warfare 3, slechts enkele dagen na de release van Uncharted 3. Ondanks dat ik ook niet van Modern Warfare en Black Ops af te slaan was, was ik helemaal vergeten om daar naar om te kijken en zat ik echt gekluisterd aan mijn toen nog HD Ready 44″ tv met Uncharted 3 en een PlayStation 3 die overuren draaide terwijl ik de game drie keer achter elkaar uitspeelde.

Wist je trouwens dat je Uncharted 3 op de PlayStation 3 ook in 3D kunt spelen? Het was voor die tijd een erg indrukwekkende 3D-implementatie. Gelukkig hadden we in de woonkamer destijds ook een 3D tv en heb ik daar onder andere enkele uren Killzone 3 en Uncharted 3 in 3D gespeeld, waarvan Uncharted 3 ongetwijfeld de meeste indruk maakte.

Uncharted 3 kwam uit op 2 november 2011 in Europa en kreeg een gemiddelde van 92 op Metacritic. Dit maakt het de op twee na hoogst scorende Uncharted game, met uiteraard Uncharted 2: Among Thieves (96) en Uncharted 4: A Thief’s End (93) op de eerste en tweede plaats.

In totaal kwamen er tien Uncharted-titels uit, als je de twee collecties, de digitale cardgame en mobiele spin-off ook meetelt. In totaal zijn er zes speelbare hoofdverhaallijnen, inclusief Golden Abyss voor de PlayStation Vita en The Lost Legacy zonder Nathan Drake.

Tot slot

Iedere maand van 2026 blikken we terug op een grote game uit het jaar 2011, het jaar waarin intheGame.nl is ontstaan. We zijn begonnen met Uncharted 3, maar welke game zien we in februari? Denk je dat je het weet? Zet het dan in de comments!