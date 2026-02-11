Background

op 12 februari krijgen we meer informatie over Silent Hill: Townfall

Nieuws Malvin Schuivens 11 februari 2026

silent hill townfall

12 februari, ook wel ‘morgen’ genoemd, is de dag dat we meer informatie gaan krijgen over Silent Hill: Townfall. Dit zal een volledige showcase worden!

Gedurende de Silent Hill showcase zal de spotlight dus liggen op Townfall. Dit is een titel die vaker in geruchten langs is gekomen, maar waar we nog weinig van weten. Het wordt een spin-off van de franchise en de game wordt ontwikkelt door No Code in samenwerking met Konami. De showcase zal direct starten na de Playstation State of Play die morgenavond om 23:00 begint. De game werd in 2022 al aangekondigd met een vage teaser, maar zal nu hoogstwaarschijnlijk een volledige onthulling gaan krijgen!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation