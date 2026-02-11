Yakuza Kiwami 3 wordt laatste Kiwami game

Tegen de lijn der verwachting in, laat Masayoshi Yokoyama gedurende een recente livestream weten dat Yakuza Kiwami 3 de laatste titel zal zijn die de naam draagt.

Yakuza Kiwami 1 en 2 waren een enorm succes en ook dit derde deel, ondanks verschillende meningen, doet het niet slecht bij de pers. Maar, toch zal het voor onbepaalde tijd de laatste worden. De ontwikkelaar wilt namelijk werken aan nieuwe games en frisse ideeën. Zo vertelde hij dit in de stream:

“I don’t think it will continue as the ‘Kiwami’ series anymore. I think a different series will begin, and not something like ‘Like A Dragon 9, ‘ but rather a new series on a different line, with a different meaning. This might be something you’ll understand once you play Yakuza Kiwami 3.”

In today’s livestream, Yokoyama announced 3 will the last game in the line, and will potentially start a new line of games pic.twitter.com/Ezlm4wIs0f — Dastanovich (@Dastanovich_) February 10, 2026

Wat vindt jij van deze beslissing? Keek je uit naar 4, 5 en zelfs 6? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!