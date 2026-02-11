Background

Yakuza Kiwami 3 wordt laatste Kiwami game

Malvin Schuivens 11 februari 2026

kiwami 3 kiryu

Tegen de lijn der verwachting in, laat Masayoshi Yokoyama gedurende een recente livestream weten dat Yakuza Kiwami 3 de laatste titel zal zijn die de naam draagt.

Yakuza Kiwami 1 en 2 waren een enorm succes en ook dit derde deel, ondanks verschillende meningen, doet het niet slecht bij de pers. Maar, toch zal het voor onbepaalde tijd de laatste worden. De ontwikkelaar wilt namelijk werken aan nieuwe games en frisse ideeën. Zo vertelde hij dit in de stream:

“I don’t think it will continue as the ‘Kiwami’ series anymore. I think a different series will begin, and not something like ‘Like A Dragon 9, ‘ but rather a new series on a different line, with a different meaning. This might be something you’ll understand once you play Yakuza Kiwami 3.”

Wat vindt jij van deze beslissing? Keek je uit naar 4, 5 en zelfs 6? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

