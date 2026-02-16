Review | Govee Uplighter Floor Lamp

Dit jaar breiden wij wederom onze hardware reviews uit met alles dat jouw gaming kamer nóg toffer kan maken. Vorig jaar keken we hierdoor al naar Govee’s Pixel Lights, Light Bars en de Wall Lights. Dit keer kijken we naar de Uplighter. Deze lamp brengt jou drie manieren om je kamer te verlichten, van warme kleuren tot volledige Aurora effecten!

De Govee Uplighter is een vloerlamp die kan werken als een normale lamp. Maar, de lamp heeft drie manieren van verlichting. Doordat je meerdere verlichting zones gelijktijdig kan aanzetten, kan je zes verschillende combinaties gebruiken. De lamp heeft een modern en minimalistisch ontwerp, maar kan je kamer enorm goed verlichten. Die sfeerbeleving kost je zo’n 190 Euro. Is die prijs het waard?

Design en bouwkwaliteit

De Uplighter is een vrij minimalistisch uitziende lamp. Wanneer de lamp uit staat, zie je hem bijna niet staan. Wat een enorm voordeel is, want designs hoeven niet uitgesproken te zijn, vooral niet wanneer de verlichting zelf dat wel al is. Er zitten twee buttons op de lamp. De aan-uit knop en een knop om tussen modi te schakelen zonder de app.

De lamp voelt vrij stevig, maar een klein tikje kan hem laten wiebelen. Dus alhoewel het materiaal stevig is, staat de lamp niet altijd goed op z’n pootjes. De lamp was verder wel makkelijk in elkaar te steken en stond binnen 5 minuten overeind. Je kan de lamp bovenaan draaien en tilten, zodat je de verlichting goed kan mikken op je plafond. Al met al ben ik tevreden met hoe de lamp eruit ziet en de bouwkwaliteit!

Sfeerbeleving

Dit is waar Govee goed in is. Jouw gaming cave omtoveren tot een RGB paradijs. Dat is waar de Uplighter ook echt shined. Het is een lamp met zes verschillende licht combinaties. De lamp heeft namelijk drie verschillende zones die verlicht kunnen worden. Je kan tot twee secties tegelijk aanzetten.

Allereerst is er de sectie die beneden zit; de normale lamp. Deze kan van 6500k wit naar 2700k warm wit gezet worden. Daarnaast kan de lamp volledig in helderheid ingesteld worden. Dit is perfect voor warme settings, waarin je wellicht iets wilt lezen of achter je computer zit te werken. Ik had het persoonlijk ook tof gevonden als dit gedeelte RGB had, maar alas.

Daarnaast heb je twee verschillende secties bovenop de lamp. De midden sectie is een sfeerlamp die de lamp zelf verlicht, maar niet direct de omgeving. Dit is een subtiele manier van verlichting om wat sfeer in een specifieke hoek te krijgen. Daarnaast heb je de bovenste sectie, die een waar Aurora effect geeft. Dit effect verlicht een groot deel van je plafond met een bewegend Aurora effect dat volledig instelbaar is qua kleurcombinaties en helderheid. Het bereik van deze lamp is best bizar eigenlijk, de lamp verlicht enorm ver, maar past zich op de een of andere manier echt goed aan op je plafond.

App & community

Waar het bij Govee grotendeels vanaf hangt, is hoe de app aansluit op het product. Ja, je kan de lamp deels besturen via de dedicated knoppen, maar via de app heb je zoveel meer opties en vrijheid. Wanneer je de app opstart en update (heel belangrijk) wordt je geïntroduceerd tot alle opties die de lamp heeft. Verschillende scenes, kleurcombinaties en sectie-combinaties maken je ervaring rijker. Je kan iedere sectie, los van elkaar, instellen op helderheid, kleur of pre-made setting. Daarnaast kan je kiezen welke twee zones je gelijktijdig aan wilt zien, dit kan alleen als je eerst de lamp update, dus dat zou ik zeker even overwegen!

Ook kan je community created content bekijken en inladen op jouw lamp. Hier staan scenes in die volledig door een community member in elkaar gezet zijn. Heb je zelf geen zin om aan de slag te gaan met alle diepgaande opties die er zijn? Dan zou ik hier zeker even een kijkje nemen. Zo staat er een setting in die een nog betere Aurora vibe geeft, met allemaal verschillende kleuren die door elkaar op je plafond bewegen, zodat het lijkt op een soort chromatic Aurora. De app maakt dit product compleet en Govee zorgt voor de juiste gebruikerservaring hiermee.

Daarnaast kan je zelf aan de slag met AI functies en door middel van een prompt een setting laten maken. Dat werkt verrassend goed. Ook werkt de lamp goed samen met mijn Alexa smart speaker én kan ik deze instellen op de muziek die ik luister. Ook kan je timers instellen of de lamp op verschillende tijdstippen een specifieke combinatie laten aanmaken. Dit zorgt ervoor dat je een enorm complete smart lamp in huis haalt.

Verdict

Alhoewel ik niet 100% overtuigd ben van de stevigheid van deze lamp, heeft Govee met de Uplighter wederom bewezen dat ze keizer, koning en admiraal zijn binnen de smart verlichting concurrentie. Govee laat de app gewoon enorm goed samenwerken met het apparaat en geeft jou als gebruiker volledige vrijheid in hoe jij de lamp in wilt stellen, of wanneer. De lamp zelf heeft meer dan genoeg verlichting mogelijkheden en kan dienen voor meerdere soorten gebruik. Het is een compleet pakket in één lamp en dat maakt het de prijs die je betaald ook echt waard. Daarnaast heb je bij Govee geen bridge nodig om alles goed te laten (samen)werken. De verlichting kan meerdere wittinten, kleuren en helderheid leveren en is daardoor ook een favoriet binnen het community gedeelte van de Govee Home app.