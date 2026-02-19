Honkai: Star Rail reist af naar Planarcadia!

HoYoverse heeft recent versie 4.0 van Honkai: Star Rail vrijgegeven, getiteld “No Aha at Full Moon”. Een update die de spelers meeneemt naar een wereld gebaseerd op digitalizatie, online memes en trends en live streamers. Dat allemaal in een setting die sprekend lijkt op Tokyo in een futuristisch jasje.

Aha’s speeltuin vol aandacht en spektakel

Planarcadia zou je kunnen samenvatten als “Aha’s very own playground”, een wereld waar alles draait om entertainment, aandacht, memes en de laatste hype’s. De stad is ontstaan uit een grimmige plek die inkleurbaar was en groeide uit dankzij het nieuwe bestuur tot een bruisende metropool waar elke straathoek een podium is. Het is bovendien de thuiswereld van onze geliefde moederfiguur Himeko én de plek waar de Astral Express vijftien jaar geleden opnieuw aan zijn avontuur begon.

De nieuwe omgeving voelt aan als een plek waar werkelijk alles kan gebeuren — precies het soort surrealistische energie dat jouw omschrijving van een “toekomstige feverdream” perfect vangt.

In Duomension City ontmoet de Trailblazer de imagenae, bijzondere wezens die bestaan dankzij de aandacht van mensen. De stad zit bomvol mascottes en mechanische creaties, het leuke is dat we ook een aantal easter eggs voorbij zien komen. Zo zit de bekende horizontale O-I-I-A-I poeskat ergens te chillen. Verder zijn er ook doorgangen naar alternatieve dimensies te vinden zoals Dovebrook, Graphia Academy en de mysterieuze Tavern of Elation. Natuurlijk niet zomaar plekken die je zelf kunt bezoeken, maar zeker ook langs komt in het nieuwe hoofdstuk van het verhaal.

Phantasmoon Games

Het hoogtepunt van de nieuwe Honkai: Star Rail update is de Phantasmoon Games, een chaotische competitie zonder vaste regels. De winnaar is simpelweg degene die de meeste aandacht weet te trekken en krijgt de kans om “an Aeon for one minute” te worden. Grote facties zoals de IPC, Xianzhou Alliance, Masked Fools en zelfs de Stellaron Hunters mengen zich in de strijd.

Frisse gameplay features in Honkai: Star Rail

Punchlines: de motor achter de nieuwe speelstijl

In Honkai: Star Rail 4.0 vormen Punchlines de basis van de nieuwe Elation‑mechanics. Je kunt ze het beste zien als een energiebron die zich tijdens gevechten langzaam opbouwt. Telkens wanneer een Elation‑personage een Skill gebruikt of wanneer effecten van nieuwe personages zoals Yao Guang en Sparxie worden geactiveerd, groeit deze meter verder. Het voelt alsof je team een publiek heeft dat steeds enthousiaster wordt naarmate de actie toeneemt. Hoe hoger de Punchline‑meter oploopt, hoe dichter je bij het moment komt waarop Aha zelf besluit om het podium te betreden.

Aha Instant: wanneer de Aeon zelf ingrijpt

Zodra er genoeg Punchlines zijn verzameld, begint de Aha Instant. Op dat moment verschijnt de Aeon Aha kort in het gevecht en verandert de sfeer volledig. Alle Elation‑personages voeren automatisch een extra, krachtige aanval uit, en de impact daarvan hangt rechtstreeks samen met het aantal Punchlines dat je hebt opgebouwd. Een goed gevulde meter kan leiden tot spectaculaire schade, waardoor het voelt alsof je team in één klap in een overdrive‑modus schiet. Het tempo gaat omhoog, de animaties worden uitbundiger en het gevecht krijgt een bijna theatrale intensiteit.

Certified Banger: de nasleep van de chaos

Wanneer de Aha Instant eindigt, blijft het effect nog even nazinderen. Elation‑personages krijgen namelijk de buff Certified Banger, die hun aanvallen versterkt en extra effecten krachtiger maakt. Hierdoor wordt je team na elke Aha Instant niet alleen sterker, maar ook steeds efficiënter in het opnieuw opbouwen van Punchlines. Het gevecht krijgt daardoor een ritme waarin spanning en explosiviteit elkaar voortdurend afwisselen.

Een speelstijl die past bij Planarcadia

Punchlines en Aha Instant sluiten perfect aan bij de chaotische, theatrale sfeer van Planarcadia. De nieuwe mechanics belonen spelers die actief en creatief spelen, en geven gevechten een gevoel van opbouwende energie dat eindigt in een knallende ontlading. Het resultaat is een dynamische speelstijl die zowel visueel als mechanisch fris aanvoelt en de nieuwe regio extra karakter geeft.

Twee nieuwe gezichten

Yao Guang (Physical, Path of Elation): een strategische waarzegster van de Xianzhou Alliance die Punchlines genereert en extra Aha Instants kan activeren.

Sparxie (Fire, Path of Elation): een populaire streamer uit Duomension City die vecht via een live‑upvote‑systeem en enorme schade kan veroorzaken tijdens lucky‑draw‑aanvallen. Ze heeft heel veel weg van Sparkle, misschien wel een zusje?

Naast twee nieuwe karakters, keren ook een aantal terug op hun rerun banners. Black Swan, Evernight en Hysilens keren terug in de eerste wave van de patch, waarbij Sparkle, Cerydra en Rappa een terugkeer maken in de tweede wave. Tijd om die gespaarde Stellar Jades dus uit te geven, of misschien moet je zelfs je portomonnee trekken om die ene gemiste karakter dan toch te krijgen.

Gratis items en nieuwe events

Honkai: Star Rail spelers ontvangen bij inloggen 20 gratis pulls, een gratis outfit voor Ruan Mei en 1.600 Stellar Jades via het nieuwe event waar Yao Guang centraal staat. Verder zullen er verschillende nieuwe items lanceren tijdens de patch zoals nieuwe outfits voor karakters, nieuwe headwear en krijg je zelfs de keuze uit een gratis 5‑star karakter.

