Skyrim op Nintendo Switch 2 eindelijk in 60 FPS

Nieuws 1 Jordy Gerritse 18 februari 2026
The Elder Scrolls: Skyrim verscheen onlangs op de Nintendo Switch 2 met een gratis update voor iedereen die de game al had op de Nintendo Switch. De port was helaas niet goed gelukt. Deze week is er een patch verschenen die eigenlijk alle hekelpunten oplost.
Fans waren niet tevreden over de Nintendo Switch 2-versie van Skyrim. Net als de Nintendo Switch-versie was deze alleen speelbaar in 30 FPS en om de een of andere reden was er een enorme inputlag in alle manieren van spelen. Met controller, muismode en gyro. De laatste update lost eigenlijk alle grote problemen op en geeft spelers eindelijk meer keuzes.
Spelers op Nintendo Switch 2 kunnen nu kiezen tussen een performancemodus met 60 FPS of een quality mode met 30 FPS. In de quality mode is de draw distance een stuk hoger, waardoor je dingen als bosjes en gras verder voor je uit kunt zien voor een meer filmische en schilderijachtige presentatie. Daar ruil je wel de helft van de frames voor in. Want in de performance mode draait de game op een bijna vaste 60 FPS. De game ziet er in deze mode een heel klein beetje minder scherp uit, maar dit is iets wat je met het blote oog bijna niet kunt opmerken. Je moet er echt goed opletten. Bethesda lijkt dan ook eindelijk goed gebruik te maken van de aangepaste DLSS in de Nintendo Switch 2.
Deze patch is goed nieuws voor iedereen. Want we weten dat er meerdere Bethesda-games onderweg zijn naar de Nintendo Switch 2. Onder andere Fallout 4 Anniversary Edition en Indiana Jones and the Great Circle verschijnen binnenkort op het Nintendo-platform. Laten we hopen dat Bethesda het bij deze games in één keer goed weet te doen.
