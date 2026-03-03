Review | Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition op de Nintendo Switch 2

Het is 2015 en Nintendo fans spelen op de Wii U. Althans, de Nintendo fans die een Wii U hebben gehad. Wat een niet zo geslaagde console was, zorgde wel voor een aantal ontzettend toffe games. Een van die games is de SciFi take op de Xenoblade trilogie: Xenoblade Chronicles X. Die game zag een re-release op de Nintendo Switch en komt nu met een aantal upgrades eindelijk uit voor Nintendo Switch 2.

De hamvraag luidt dan vooral: hoe doet dit deel het op de Nintendo Switch 2? Het is een game uit 2015, dus kunnen we 60fps verwachten? Het is een game uit 2015, dus kunnen we een grafische upgrade en extra content verwachten? In deze review neem ik jullie mee in wat de game precies is en hoe deze speelt op de Switch 2. Jordy, onze inmiddels Xenoblade kenner, nam de game eerder al volledig onder de loep. Een diepgaande review over de game en haar systemen kan je dus hier checken. Uiteraard ga ook ik mijn ongezoute mening geven over de game, maar we kijken vooral naar deze upgraded versie!

Wat is Xenoblade Chronicles X?

De Xenoblade franchise valt uiteraard onder het Japanse RPG genre, dat is hier zeker geen uitzondering. Waar deze franchise zich onderscheidt, is vooral in de combat én world building. Maar, laten we eerst kijken naar het verhaal.

Want deze game heeft een beetje dezelfde aanpak als Mass Effect. De mensheid is hier de alien, niet andersom. Het is aan jou om de planeet Mira te ontdekken en de mensheid te laten overleven. Ieder gebied waarin je terecht komt staat je weer wat nieuws te wachten en soms moet je diplomatiek zijn en keuzes maken, of gewoon guns blazing het gevecht aangaan. De hub van de mensheid heet New Los Angeles, waarin B.L.A.D.E. tot stand is gekomen. Dit is een soort leger met verschillende divisions, die allemaal hun eigen doel hebben. Denk Attack On Titan, maar zonder de steen-gooiende yeti.

Het verhaal van de game gaf me niet direct een geweldige indruk, tot je bij New LA terechtkomt, daar opent de game zich direct meer en wordt het verhaal ook snel interessant. Al met al, ik ben er nog lang niet, maar het verhaal pakt me steeds meer. Het hebben van keuzes in dialogen in een game als deze is fantastisch en bepaalt hoe jij door de game speelt. Daarnaast kan je zelf kiezen welke divisie je betreedt, wat dan weer effect heeft op een aantal missies die je zal spelen, of hoe je ze speelt. Chronicles X is een immens grote game, dat wordt je al snel duidelijk gemaakt, maar het overschrijdt nooit haar welkom.

Het is een trage game, maar dat is volledig intentioneel. Wat Chronicles X wilt, is dat jij je tijd neemt om alle systemen te leren. Daarom krijg je een belangrijke feature, je Skell, pas na x aantal speeluren. Zo zorgt de game ervoor dat je de reguliere combat systemen goed leert en ook zeker leert om door de wereld te navigeren zonder toegang tot je mech, of Skell. De planeet Mira is enorm afwisselend in gebieden en die zien er stuk voor stuk enorm goed uit. Ook zijn ze thematisch vrij afwisselend en zijn er weinig laadschermen te vinden in de game.

Mijn grootste frustratie met de game, is de wereld zelf eigenlijk. Dat klinkt erg, maar de planeet Mira is enorm tof gemaakt, ziet er mooi uit en speelt fijn over het algemeen. Waar mijn issue zit, is verdeling van het gevaar. Daar bedoel ik mee, dat je zelfs in vroege gebieden al hoge level monsters tegen zal komen. Die vallen je ook gewoon aan, dus vrij exploreren op een laag level is lastig. En de game is zo groot dat ik mezelf niet alles zie backtracken of onthouden. Je bent dus constant op je hoede, wat in de essentie niet slecht is, maar de game systemen en designs lenen zich er gewoonweg niet voor.

Toen ik begon aan de game, zei Jordy tegen mij dat het speelt als een singleplayer MMORPG. Daar is geen woord van gelogen, want met de verschillende classes, wapens, armor soorten, online mogelijkheden en hoe het party systeem werkt, voelt het daadwerkelijk als een MMO met multiplayer opties, die toch voornamelijk singleplayer is.

Als laatst wil ik nog even mijn two-cents geven over de combat. Die is namelijk, zoals in de meeste Xenoblade titels, erg uniek. Het is een combat systeem dat tactisch speelt, waar je inputs geeft op het juiste moment. Dit systeem heeft wat haken en ogen, die vooral te maken hebben met de hitbox van vijanden bij het gebruiken van slagwapens. Buiten die frustratie, is dit een enorm uitgebreid combat systeem met veel opties en toch best een hoge intensiteit!

Op de Nintendo Switch 2

Na 3 iteraties is het geen verrassing dat de Nintendo Switch 2 versie fantastisch speelt en oogt. 60 frames per seconde in zowel tv- als handheld mode, resoluties tot 4K en duidelijke visuele upgrades.

De game is namelijk al heel mooi, maar had toch een beetje die Nintendo Switch ‘blur’ waar die console last van had. Deze Switch 2versie is scherper dan ooit. Op handheld in 1080p en op je TV in 4K resolutie spelen is een verademing voor een game zo groots als deze. Daarnaast zijn textures en shadows enorm verbeterd, wat ook zorgt voor een scherpere ervaring met betere visuele diepgang. Daarnaast speelt de game altijd soepel in 60 frames per seconde, zonder drops en met minimale bugs.

Toch is er wel een aspect dat soms lastig is. Het is een game uit 2015, wat zorgt dat textures verouderd zijn. Dus houdt hier rekening mee. De game heeft er nog nooit zo goed uitgezien, maar het is en blijft in de basis een game uit 2015. Ook ben ik in gebieden terechtgekomen waar de textures er erg verouderd uitzagen. Hier is verder weinig aan gedaan. Dus een overall texture upgrade is er wel, maar die is niet handmatig overal getest of toegepast.

Deze versie krijgt verder geen nieuwe verhalen, gameplay segmenten of überhaupt content. Het is een echte visuele upgrade met soepelere gameplay. Daarvoor betaal je dan wel maar 5 Euro, wanneer de game al in je bezit is. Heb je de game nog niet? Koop dan zeker de Nintendo Switch 2 editie, beter wordt het niet!

Verdict

Xenoblade Chronicles X is een bizar grote game, dus minpunten zullen er altijd zijn. Ook is het een game uit 2015, dus in de basis veranderd hier weinig aan. Maar, de Nintendo Switch 2 versie is de beste en mooiste versie die je van deze game kan spelen. Daarnaast: Chronicles X is een enorm uitgebreide game met veel features, sterke combat, een boeiend verhaal en ook zeker toffe personages. Het voelt als een singleplayer MMORPG uit het gouden tijdperk en dat alleen is al waar voor je geld!