Review | Dark Project Fuji II

Gaming keyboards komen in alle soorten smaakjes en maten. Dark Project heeft hierin een volledig eigen take. Eigen switches, eigen key caps, een volledig eigen design en dat voor een vrij milde prijs. Het is een merk dat is opgezet door gamers. Dit keer komen ze met de Fuji II. Hoe doet dit mechanische toetsenbord het in de praktijk?

Dark Project is een merk dat wij tijdens Gamescom 2023 toevallig tegen het lijf liepen. Ik heb hier mijn eerste set aan key caps gekocht en vond deze fantastisch. Uiteindelijk kwamen we er hier op de redactie achter dat ze wel meer doen dan puur en alleen key caps. Zo maken ze ook toetsenborden, headsets, muizen en andere accessoires voor jouw setup. De Sono Wired komt er nog aan, maar we willen nu vooral kijken naar een wel heel bijzonder toetsenbord: de Fuji II. Een tweede iteratie van een geliefd toetsenbord, met een aantal bijzondere keuzes!

De Fuji II als concept

De Fuji II is een mechanisch gaming toetsenbord met een 87% lay-out. Het concept van dit bord? Dat alles dat erin zit gemaakt is door Dark Project zelf, van de key caps tot aan de switches én case. Waar genoeg merken gebruik maken van third party componenten, is Dark Project een alleskunner. Daarnaast houden ze bij Dark Project van culturele identiteit, een toetsenbord dat niet alleen qua design cultureel is, maar ook 9 additionele key caps krijgt om de layout makkelijk te veranderen van taal. Of je nu QWERTZ, QWERTY of wat dan ook hebt, Dark Project verzorgt alles in dezelfde verpakking. Daarnaast gaan ze met dit bord voor de volledige ervaring. Het enige dat ontbreekt is een draadloze verbinding, maar de vraag is of je dat moet willen met een bord als deze.

Design, bouwkwaliteit en aansluiting

Wanneer je de Fuji II binnen krijgt, wordt je gegroet met een leuk ontworpen doos. ‘Join the dark side’, zoals op de voorkant staat. Wanneer je de doos open maakt, kom je wederom leuke verrassingen tegen. Een heel pakket tegen een prijs onder de 100 Euro? Dat kan dus blijkbaar toch. Zo krijg je het toetsenbord, de USB-C kabel, een key cap en switch puller, vier extra voetjes, vier extra switches, extra veringen, keycaps voor iedere taal én natuurlijk de handleiding. Wat een pakket joh, dat ging door mijn hoofd tijdens het uitpakken van de doos.

Pak je het bord eruit, dan voel je gelijk dat het een stevige is. De bouwkwaliteit is werkelijk fantastisch. Het is een volledig aanpasbaar bord, van switches tot aan de volledig behuizing, je kan alles eigen maken. Perfect dus voor de enthousiastelingen onder ons. Ook de key caps zijn van hoge kwaliteit, maar daar komen we nog op terug.

Kijken we naar ontwerp, dan kan ik niets anders zeggen dan: wow! De Japanse uitstraling is subtiel, maar sprekend. De caps rusten op het bord, in plaats van erin, waardoor de RGB tot z’n recht komt en ook de case zelf is clean, zowel qua materiaal als design. Mijn enige minpunt zou zijn dat er geen manier is om het bord in te stellen qua hoogte, al vind ik hem perfect afgesteld voor mijn smaak.

Eigen switches en key caps

Zoals gezegd, Dark Project doet alles zelf. Zo is het bord voorzien van g3ms Sapphire switches, die ook nog eens pre-lubed en plate-mounted zijn. Het zijn enorm stabiele switches met een lekkere feedback. Ze zijn linear, maar niet zoals een normale Red switch dat is. De actuation force is 50g, wat hem namelijk ietwat zwaarder maakt dan bijvoorbeeld een Logitech G toetsenbord. Alsnog valt het bord met 50g onder het medium qua zwaarte. Het is een soort sweet spot tussen typen en gamen. De key caps zijn double-shot, wat ze kwalitatief duurzaam maakt. Ook deze zijn van hoge kwaliteit en ze voelen echt lekker op de vinger. De g3ms Sapphire zijn niet mijn persoonlijke favoriet voor een all-round toetsenbord, maar ze doen het fantastisch wanneer je lekker zit te typen.

Typen en gamen

De type ervaring is wat dat betreft gewoonweg fantastisch. Sterker nog, ik ben de review aan het typen op dit bord en ik heb een prima tijd zo, kan ik stellen. Ik vind de switches persoonlijk wel wat zwaar om een shooter mee te spelen, maar voor action-adventure of MMO’s zijn ze ideaal. Hierin is het voor de prijs natuurlijk gewoon een mechanisch toetsenbord, niet eentje die je volledig kan afstellen qua actuation of wanneer de key activeert. Je moet dus van te voren een beetje weten wat je zoekt in een switch, maar ik kan stellen dat deze lineaire switch lekker werkt voor iedereen die een wat zwaarde lineaire switch zoekt. Daarnaast is het toetsenbord muisstil, ik durf wel te stellen dat dit het stilste bord is dat ik zelf ooit getest heb!

Software

Dark Project maakt gebruik van eigen web-based software. Je hoeft dus geen app te installeren, maar je kan op ieder apparaat het toetsenbord instellen via je browser. Ik ben hier persoonlijk echt fan van, dat gaf ik ook al aan in mijn review van de ASUS ROG Azoth 96 HE. De software is makkelijk in gebruik, clean qua UX-design en werkt grotendeels top. Ik mis her en der wel een beetje vrijheid, wanneer ik bijvoorbeeld color cycle kies, kan ik niet bepalen welke kleuren ik precies wil zien. De software is er dus nog niet helemaal, maar werkt over het algemeen prima.

Verdict

Voor een keyboard van deze prijs is de Fuji II een van de beste die ik persoonlijk getest heb. Alles onder eigen beheer, een lekkere ervaring met gamen en typen en een stijlvol design met stevige bouwkwaliteit, dat krijg je met de Fuji II. Als er al minpunten zijn, dan zijn ze (voor mij) vrij klein. Zo kan je het bord niet in hoogte verstellen en heeft de software nog wat grenzen. Maar, voor een keyboard dat minder dan 100 Euro kost, krijg je een compleet pakket met écht alles erop en eraan!