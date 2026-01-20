Review | ASUS Rog Azoth 96 HE

De ASUS ROG Azoth is een draadloos mechanisch toetsenbord die een 96% lay-out in een veel kleine form factor stopt, met magnetische switches, een OLED-scherm én aluminium body. Klinkt als een premium toetsenbord, maar is het dat ook?

De Azoth 96 HE is dus een 96% keyboard dat in een veel kleinere form factor gepropt wordt, dat is enorm fijn, want ik mis vaak genoeg de numpad maar wil ook geen mega groot toetsenbord op mijn kleine bureau. Het toetsenbord is enorm minimalistisch qua design en laat me direct denken aan een Logitech G toetsenbord. Dit komt door de keycaps, maar daar komen we later op terug! Er zijn een aantal elementen waar ik wat meer op wil inzoomen, dus dat gaan we in deze review zeer zeker even doen.

Bouwkwaliteit en accessoires

De ROG Azoth 96 HE is het meest premium toetsenbord dat ik ooit vast heb gehad, vooral wanneer je kijkt naar bouwkwaliteit. Een juiste mix van aluminium en zeer stevig plastic zorgt voor een toetsenbord zonder board flex. Daardoor is het toetsenbord aan de zware kant (1400 gram), dus het ligt aan jou of je dat fijn vindt of niet. Verder heeft het bord een enorm sterke demping, waardoor je nooit overprikkeld raakt van hard geluid met typen.

Keycaps en switches

We zien in dit toetsenbord keycaps van gemiddeld 1.5mm dikte, waardoor ze een prima stevigheid hanteren. Ze voelen verder ook goed aan, maar ik ben zelf wel meer fan van wat minder ‘gladde’ caps. Ze zijn double shot, wat betekent dat er 2 aparte stukken plastic op elkaar worden gedrukt, zodat er een gelaagdheid in de cap zit. Dit zien we over het algemeen graag, gezien deze techniek bewijst dat de cap langer mee kan gaan. De caps zijn wel ‘gesloten’, het licht komt namelijk alleen door de letter zelf heen en doordat de keys in het bord vallen, is het geen opvallend toetsenbord. Zoek je dus een illuminatie ervaring voor je bureau, dan is dit niet het toetsenbord voor jou.

De HFX V2 switch van ASUS heeft een activatie van 0.1 t/m 3.5mm, waar je zelf de switch aan kan passen tot aan 0.01mm per stap. Klinkt bizar, maar werkt fantastisch voor de fanatiekeling. De switch is stil, voelt soepel en voelt vooral ook gewoon heel premium.

Daarnaast vind ik het altijd een fijne toevoeging wanneer het toetsenbord pre-lubed is. Dit zorgt voor een soepelere key press en een zachter geluid. Voelt en klinkt dus een stuk beter. Maar goed, zelfs de Trust Xyra doet luben, dus dat mocht je dan ook wel verwachten van ASUS. Hoe dan ook, top!

Typervaring

De Azoth 96 HE typt enorm fijn, ondanks dat de keys iets dichter op elkaar staan dan ik gewend ben. Door de enorm fijne switch, de aanpasbaarheid én de hoge kwaliteit keycap voelt het echt alsof je premium aan het typen bent. Ik kan het toetsenbord volledig instellen zoals ik wil en makkelijk wisselen tussen profielen of instellingen. Zo wissel ik snel tussen videobewerking, gaming of het typen van dit soort reviews. Waar ik bij gamen een meer lineaire en snelle ervaring zoek en met typen juist wat zwaarder ga, met iets meer feedback. Bizar dat dit tegenwoordig allemaal kan.

Skyrim op je toetsenbord spelen?

Flauw grapje, weet ik ook wel. Maar, de Azoth 96 heeft wel echt een full-color OLED-touchscreen. Je kan dit scherm gebruiken met je chips vingers, of met een schakelaar/ draaiknop aan de zijkant. Die knop kan je ook gebruiken om te scrollen bijvoorbeeld. Hier kan je ook de actuation point aanpassen, wisselen tussen lighting opties en ook bijvoorbeeld het volume van je PC besturen. Ook staan er op dit schermpje een aantal kleine icoontjes om de batterij van je toetsenbord weer te geven of bijvoorbeeld het soort verbinding dat je momenteel gebruikt. Over die verbinding…

Connectivity en software

Je kan de Azoth 96 op drie manieren benutten: 2.4 GHz, Bluetooth of bekabeld. Alle drie werken fantastisch en doen wat ze moeten doen en werken wat dat betreft ook heel snel, zelfs Bluetooth. Ik gebruik hem meestal bekabeld, maar dat is omdat ik een coiled USB-C kabel heb. Anders zou ik hem sowieso op 2.4 GHz gebruiken, want er zit gewoon geen vertraging in!

De software was even wennen voor mij. Deze is namelijk niet via een app, maar via je browser. Eerst vroeg ik me af waarom ze dit zouden doen. Maar als je er langer over nadenkt… geen extra software op je PC!! Het spaart (werk)geheugen en is veel meer sustainable. Daarnaast heeft dit toetsenbord ook niet direct software nodig, gezien de meeste dingen on-board en via het OLED-schermpje gebeuren. Maar, voor die extra controle en vooral de instellingen, werkt deze software gewoon heel fijn. Je kan ook macro’s instellen, maar het bord heeft geen dedicated toetsen voor macro’s!

Daarnaast vinden we in de doos nog een siliconen polssteun. Vind ik verschrikkelijk, maar dat ligt meer aan mezelf. Super dat ze dit meeleveren en het is ook een vrij zware steun, waardoor deze niet zal schuiven. Ook zien we een keycap en switch puller van hoge kwaliteit en een set aan extra keycaps, die half-transparant zijn. Voor een marktprijs van ongeveer 279 Euro, mag dit natuurlijk ook wel.

Verdict

Voor de prijs van 279 Euro krijg je een enorm compleet pakket met weinig kanttekeningen. De Azoth 96 is een toetsenbord dat lang mee zal gaan, future proof is qua design en features én ook nog eens enorm fijn typt. Eigenlijk bewijst zo goed als alles dat dit toetsenbord je voor een lange tijd zal bevredigen. Ik hou zelf meer van opvallende belichting, dat mis ik hier wel. Buiten dat krijg je enorm hoge kwaliteit en een verdomd handig OLED-schermpje. Voor wie is dit toetsenbord nu dan? Nou, voor degene die een premium toetsenbord zoekt dat zo goed als alles onder de horizon kan en heeft. Het is fijn voor creators, gamers en mensen zoals wij die veel te veel nieuwsitems typen. Al met al; ben jij in de markt voor een alleskunner en ben je bereid daar de prijs voor te betalen? Dan is de ROG Azoth 96 HE een geweldige keuze!