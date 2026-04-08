Assassin’s Creed Black Flag Resynced komt deze zomer

De geruchtenmolen rondom Assassin’s Creed Black Flag Resynced draait al járen op volle toeren, maar nu lijkt Ubisoft eindelijk de stilte te doorbreken. Volgens Tom Henderson van Insider Gaming staat de officiële reveal van Assassin’s Creed Black Flag Resynced gepland voor halverwege april, met een release die ergens deze zomer moet vallen.

Eerder gingen we er nog vanuit dat Edward Kenway zijn Jackdaw alweer in het eerste kwartaal van 2026 het ruime sop op zou sturen, maar zoals we inmiddels gewend zijn van Ubisoft, lukte dat natuurlijk niet. Tussen de ontslagrondes, de interne reorganisaties en de uitgestelde Assassin’s Creed Shadows, en andere internte projecten, leek het project zelfs even helemaal van de radar te verdwijnen. Maar volgens Henderson is Resynced springlevend en staat de marketingmachine klaar om in werking gezet te worden.

Wat is Assassin’s Creed Black Flag Resynced precies?

Dat Ubisoft de remake serieus neemt, wisten we eigenlijk al sinds het bedrijf begin maart in een blogpost officieel bevestigde dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced bestaat. In diezelfde post werd ons gevraagd om “onze verrekijker op de horizon te houden”, en het lijkt erop dat we daar binnenkort dus iets concreets in te zien krijgen. Voor wie het origineel uit 2013 nooit gespeeld heeft: dit wordt jouw kans. En voor de oudgedienden onder ons, ja, ik kijk vooral naar mezelf, wordt het vooral spannend hoe ver Ubisoft durft te gaan met de aanpassingen.

Een remake met flinke RPG-elementen

Want laten we eerlijk zijn, dit is geen simpele opgepoetste versie. Volgens eerdere lekken wordt Assassin’s Creed Black Flag Resynced gebouwd op de nieuwste versie van de Anvil-engine, dezelfde die ook Shadows aandrijft, en krijgt de game flink wat RPG-elementen mee in de stijl van Origins en Odyssey. Het combatsysteem gaat op de schop, en er gaan zelfs geruchten dat de moderne tijdlijn met Abstergo volledig uit de game wordt geschrapt. Of dat goed nieuws is, daar mag je zelf over oordelen. Persoonlijk vond ik het altijd erg jammer dat het modern-day-aspect van de franchise zo wordt genegeerd en op een slechte manier wordt aangepakt.

Kan Assassin’s Creed Black Flag Resynced de magie vasthouden?

Wat voor mij vooral telt, is of Ubisoft de magie van het origineel weet vast te houden. Black Flag was destijds genre-bepalend met zijn Caribische open wereld, het zeilen, de scheepsgevechten en de sea shanties die je nog steeds in je hoofd hoort als je eraan denkt. Als ze die kern intact laten en er een moderne laag overheen gooien, kan Assassin’s Creed Black Flag Resynced zomaar de beste remake worden die we ooit van de franchise krijgen. Doen ze het verkeerd, dan hebben we straks nóg een Ubisoft-controverse erbij. En eerlijk is eerlijk, die lijst is al lang genoeg. Halverwege april weten we hopelijk meer, en dan kunnen we eindelijk zien of die piratenmagie van toen ook in 2026 nog overeind blijft.

Kijk jij uit naar Assassin’s Creed Black Flag Resynced, of vind je dat Ubisoft eerst maar eens andere remakes af moet maken voordat ze hier aan beginnen? De officiële onthulling staat naar verwachting voor halverwege april op de planning, en als alles volgens plan verloopt, kunnen we deze zomer alweer terug naar de Caraïben op onze PS5, Xbox Series X/S en PC. Laat het ons weten in de reacties hieronder!