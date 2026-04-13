Welke anime moet jij kijken dit seizoen – spring 2026

Soms wat meer en soms wat minder. Dat is wat elk anime-seizoen ons brengt: nieuwe seizoenen en anime die de moeite waard zijn om te volgen. Dit seizoen valt zeker wel in het kopje meer. Tijdens elk seizoen neem ik jullie gewoon lekker mee met de anime die ik van plan ben te gaan kijken en hopelijk vind ook jij hier een juweeltje uit.

Anime-seizoen – spring 2026

Laten we dan maar snel beginnen, want er zijn veel suggesties om te maken. De lijst is volledig gebaseerd op anime die ondergetekende zelf kijkt dit seizoen. Hopelijk zit er iets voor je bij!

Re: Zero season 4

Zelf recent pas begonnen aan deze Isekai-serie, maar we zitten onderhand alweer op seizoen 4 van deze anime. Re: Zero is voor velen de anime van dit seizoen en niet zonder reden.

In Re: Zero volg je het karakter Subaru Natsuki, een boy failure, die uit zijn saaie leven wordt getrokken om zijn ultieme Isekai te beleven. Probleem is: dit is bij lange na niet zijn gedroomde fantasie. Zelf ben ik dus pas in seizoen 1 en er gebeuren rare dingen met de tijd wanneer Subaru het loodje legt. Het is nog niet ondergetekende helemaal duidelijk wat precies de spelregels zijn, maar dat het een kwaliteitsanime is, daar ben ik het wel over eens al.

Witch Hat Atelier

Al jarenlang is Witch Hat Atelier in de maak en nu eindelijk is het moment gekomen dat we de populaire manga in animatievorm kunnen gaan zien. Voordat dit anime-seizoen begon, zijn er verschillende polls gehouden over de meest geanticipeerde anime en eigenlijk bij allemaal kwam Witch Hat Atelier als de winnaar uit de bus!

In Witch Hat Atelier volgen we Coco, een jong meisje dat de eindeloze wereld van magie op een harde manier moet gaan ontdekken. Dit doet zij niet alleen; tijdens haar avontuur gaat ze verschillende karakters ontmoeten. Op het moment van schrijven zijn er al twee episodes beschikbaar en vooral de eerste episode lijkt erg op een Studio Ghibli-film. De animatiekwaliteit en het budget lijken enorm te zijn voor deze populaire franchise.

Go for it, Nakamura-Kun!

De boys love-animatie van dit seizoen is Go for it, Nakamura-Kun! een grappige romcom waarin het hoofdpersonage Nakamura verliefd is op zijn klasgenoot Hirose. Helaas voor Nakamura is hij niet het sterkste in het leggen van sociaal contact, wat hem in allerlei grappige situaties brengt. Op dit moment zijn er alweer drie episodes beschikbaar van deze anime, dus je kunt direct beginnen met kijken!

Daemons of The Shadow Realm

Naar mijn mening is dit anime-seizoen echt een must: Daemons of The Shadow Realm, gemaakt door dezelfde mangaka als Fullmetal Alchemist. In Daemons of The Shadow Realm volg jij Yuru, Asa’s oudere tweelingbroer. Met zijn oneindige wilskracht komt hij voor grote avonturen te staan die hij moet overwinnen.

In dit artikel probeer ik zoveel mogelijk te zeggen over een anime, maar bij deze is het beste wat je kunt doen er blind in gaan. Geloof me, het is het waard!

Marriagetoxin

Marriagetoxin is nog een anime waar je beter blind in kan gaan en het een kans kunt geven zonder al te veel woorden hierover vuil te maken. We volgen de assassin Hikaru Gero, die zich in een relatie moet verwikkelen om de familienaam in stand te houden. Tijdens zijn avontuur vindt hij Mei en dat is alle informatie die ik wil weggeven op dit moment, kijken dus!

That Time I Got Reincarnated as a Slime season 4

Maar liefst vijf delen, dat is het aantal cours dat seizoen 4 van Reincarnated as a Slime gaat krijgen. Dat zijn dus een hoop afleveringen voor deze Isekai, waarin we Rimuru weer op verschillende avonturen in het Tempest Kingdom gaan volgen. That Time I Got Reincarnated as a Slime is ondertussen al een vrij populaire titel geworden, die naast actie ook de nodige diplomatieke onderwerpen behandelt. Begin deze dan ook alleen maar als jij houdt van een slow burn.

That Time I Got Reincarnated as a Slime krijgt ook een tweede film eind van de maand, dus het lijkt erop dat we nog lang niet af zijn van Rimuru.

Dat was het dan. Mijn mustwatch-titels van dit animeseizoen. Ik hoop dat er wat tussen zit en tot het volgende seizoen! Zit er voor jou iets bij dat je gaat kijken? Laat het ons weten!