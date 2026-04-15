Sony kondigt nieuwe Inzone line-up aan

HardwareNieuws 39 Malvin Schuivens 15 april 2026
Een tijdje geleden kreeg de Inzone gaming line-up van Sony al een aardige update met een nieuwe muis, oortjes en meer. Nu zien we voornamelijk de aankondiging van nieuwe kleuren én een nieuwe monitor!
Sony kondigt deze vernieuwingen vannacht aan. Alhoewel het niet direct een compleet nieuwe line-up is, zien we wat toffe updates op bestaande producten. Zo zien we nieuwe kleuren verschijnen van de Mouse-A lichtgewicht gaming muis én een transparante versie van de Inzone buds. Daarnaast, voor degene die op zoek zijn naar nóg snellere frequenties voor hun monitor, kondigt Sony de M10S II aan. Een 1440p OLED monitor met een 0.02ms responsetijd. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft het paneel 540Hz. Of je hier echt voordeel uit haalt, geen idee. Maar goed, je kan alle producten hier beneden checken!
Zijn er producten waar jij voor in de markt bent? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Wist je trouwens dat we tegenwoordig ook lifestyle producten reviewen?
540hz inzone monitor muis Sony
