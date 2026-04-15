Horizon Zero Dawn Remastered komt naar PlayStation Plus Catalogus

Stop! Je hebt misschien gezien dat Horizon Zero Dawn Remastered voor de PlayStation 5 opeens bij verschillende winkelketens in de aanbieding is voor twee tientjes, maar de game komt deze maand ook naar de PlayStation Plus catalogus voor Extra- en Premium-leden.

Dit bericht komt van bekende industrie-insider Billbil-kun. Hij heeft er tot nu toe nauwelijks naast gezeten. Aangezien we al halverwege april zitten, kan een officiële aankondiging van de PlayStation Plus-line-up voor de on-demandcatalogus ook niet lang meer uitblijven.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 Here are the headliner titles joining the PS Plus Game Catalog in April 2026 (Extra & Premium)https://t.co/GviyOxL8l7 — billbil-kun (@billbil_kun) April 15, 2026

Naast Horizon Zero Dawn Remastered, worden The Crew Motorfest en Football Manager 26 ook bevestigd in de line-up. Dit zijn nog niet alle games, want de resterende titels, alsmede de klassieke PlayStation-, PlayStation 2- of PSP-games, zijn nog niet bekend.