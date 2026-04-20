NIKKE viert 3.5 Anniversary met wereldwijde idol‑tour

GODDESS OF VICTORY: NIKKE pakt groots uit voor de 3.5 Anniversary en tijdens de recente livestream werd meteen duidelijk dat dit geen simpele update is.

De game viert het met een volledige idol‑comeback tour waarin Anis opnieuw het podium claimt als ster van T.T. Star. De trailer en livestream zaten vol reveals en de toon is gezet: dit wordt een van de meest ambitieuze NIKKE‑events tot nu toe.

De update draait om Anis’ “Lights of Hope” tour, waarin haar turbulente idol‑verleden wordt gecombineerd met de gevaren van de frontlines. Je krijgt backstage drama, emotionele terugblikken en natuurlijk de nodige combat‑momenten. Het event mixt verhaal, muziek en sci‑fi chaos op een manier die perfect past bij NIKKE’s stijl.

Nieuwe characters, idol‑skins en de T.T. Star ritme‑game

De 3.5 Anniversary introduceert drie nieuwe NIKKE’s die meteen indruk maken. Anis: Star komt met Star Expansion Gear die stervormige thermische blasts afvuurt. Neon: Vision Eye krijgt een futuristisch lichaam dat immuun is voor corruptie en Dark Matter. Avistar, een extreem beleefde Anis‑fan en lid van de Inspection Unit, is gratis te verkrijgen tijdens het event.

Cosmetisch gezien gaat NIKKE ook helemaal los. Rapi en Dorothy krijgen nieuwe Event Pass‑outfits, terwijl Liberalio en Anis meerdere limited idol‑skins krijgen via de gacha. De vibe is glitter, neon en podiumlicht — precies wat je verwacht van een idol‑thema.

Daarnaast introduceert de update een ritme‑mini‑game waarin je noten op de beat tikt om T.T. Star’s muziek tot leven te brengen. Het voelt een beetje als “NIKKE meets Project Diva”, maar dan met meer explosies, outfits en attitude. Perfect voor spelers die even willen chillen tussen de gevechten door.

Nieuwe verhaallijnen, dikke rewards en tijdelijke boosts

Het hoofdverhaal gaat verder met Chapters 34 en 35, die zich afspelen in The Lift, een gigantische toren die door de wolken heen stijgt. De Outpost krijgt een volledige Anniversary‑makeover en Arkian Hall fungeert als concertlocatie waar je de grote finale van T.T. Star kunt meemaken. Tijdens het event kun je skills resetten met gratis Skill Uninstallers, krijg je dubbele rewards in Simulation Room, Anomaly Interception en Daily Missions, en worden er meer dan dertig nieuwe Union‑icons toegevoegd. Het is een perfecte periode om je roster te optimaliseren en je account een flinke boost te geven.

Wereldwijde community‑actie: T.T. Star verovert de aarde

De Global Commander Cheering Campaign laat spelers wereldwijd Support Points verzamelen door in te loggen en content te delen. Hoe meer punten, hoe meer beloningen iedereen krijgt — van Recruit Vouchers tot exclusieve items en zelfs een volledige idol‑performance.

De hype gaat zelfs IRL: T.T. Star visuals verschijnen op Times Square, Shibuya Itasha Street, N Seoul Tower en Kaohsiung Metro Station. De campagne eindigt met een grote finale bij London Bridge, waar Anis en T.T. Star hun laatste “encore” geven.

Een van de grootste NIKKE‑events tot nu toe

Met nieuwe characters, gigantische rewards, een ritme‑game, idol‑skins en een wereldwijde hypecampagne voelt de 3.5 Anniversary als een liefdesbrief aan de community. Het is groots, chaotisch, glitterend en precies het soort event waar NIKKE‑fans warm voor lopen.