Elden Ring film komt uit op 3 maart 2028

Film & TV | Jordy Gerritse | 20 april 2026

Via het officiële social media kanaal van Elden Ring is de releasedatum van de Elden Ring-film aangekondigd. De film komt op 3 maart 2028 uit. Dit voorjaar begint de productie.

In samenwerking met Bandai Namco is A24 aan zet om de Elden Ring film werkelijkheid te laten worden. Dat gaat ook gebeuren. Eerder lekte er al een stukje van de filmset uit, maar vandaag wordt de komst van d Elden Ring film officieel bevestigd. De film staat gepland voor release op 3 maart 2028. De hele film wordt ook gefilmd voor IMAX.

De cast voor de Elden Ring film

Naast de bevestiging van de releasedatum deelt Bandai Namco ook de cast die een rol gaan spelen in de film.

  • Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
  • Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
  • Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
  • Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)
  • Havana Rose Liu (Bottoms)
  • Sonoya Mizuno (Ex Machina)
  • Jonathan Pryce (The Two Popes)
  • Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
  • Nick Offerman (The Last of Us)
  • John Hodgkinson
  • Jefferson Hall
  • Emma Laird
  • Peter Serafinowicz

Kijk jij al uit om in maart 2028 naar de biosocoop te gaan om de Elden Ring film te kijken?

Jordy Gerritse

Jordy Gerritse

