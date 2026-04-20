Pragmata nu al meer dan een miljoen keer verkocht

Pragmata, de volledig nieuwe IP van Capcom is tijdens het weekend al meer dan een miljoen keer over de toonbank gegaan. Nadat de game in 2020 werd getoond met een vermeende release in 2022, is de game eindelijk op 17 april 2026 uitgekomen.

Via het investeerdersplatform van Capcom deelt de Japanse makelaardij dat Pragmata in twee dagen tijd al vaker dan een miljoen keer verkocht is geworden. Een aardig indrukwekkende prestatie voor een nieuwe IP met uniek gecombineerde gameplayelementen.

Capcom schrijft dat Pragmata is ontwikkeld door een team met voornamelijk jongere en gedreven ontwikkelaars. Ze combineren combat met puzzelelementen die zowat naadloos en natuurlijk op elkaar aansluiten. Omdat het een volledig nieuwe IP is en het niet echt mee kan liften op een bestaande fanbase heeft Capcom gekozen voor een andere marketingstrategie. Onder andere het ter beschikking stellen van een vroege demo en de Nintendo Switch 2 al vroeg mee te nemen in het ontwikkelproces zijn volgens het bedrijf key factoren geweest voor het succes.

Wat vinden wij van Pragmata?

