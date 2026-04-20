Slay The Spire 2 geeft blik in toekomst

De ontwikkelaar achter Slay the Spire 2, Mega Crit, heeft een nieuwe roadmap gedeeld zonder vaste releasedata. De game is sinds de Early Access-launch in maart 2025 een groot succes, met honderdduizenden gelijktijdige spelers en miljoenen verkochte exemplaren.

De roadmap, onthuld in de april 2026 nieuwsbrief, geeft een blik op wat spelers kunnen verwachten. Zo komen er onder andere twee alternatieve acts, een nieuw speelbaar personage en extra kaarten, relics en events. Ook wordt gewerkt aan features zoals Steam Workshop-ondersteuning, nieuwe talen en een Bestiary om vijanden te bekijken. Daarnaast blijft de focus liggen op bugfixes, balansupdates en quality-of-life verbeteringen. Voor de langere termijn staan onder meer ports naar andere platforms en een mysterieuze “True Victory” op de planning. Opvallend is dat Mega Crit bewust geen deadlines noemt. Volgens de studio zorgt een flexibele aanpak voor meer creativiteit en kwaliteit. “We willen geen Sloppy Spire 2, maar een waardige opvolger,” aldus de ontwikkelaar.

Wanneer de updates precies verschijnen, blijft dus nog even afwachten.