Resident Evil: Requiem naar Heroes Dutch Comic Con met 3 stemactrices

W-W-W-We gaan binnenkort weer naar Heroes Dutch Comic Con 2026! Eerder lieten we al weten dat Jamie Campbell Bower én Giancarlo Esposito naar het event komen. Maar, het evenement legt ook steeds meer de spotlight op gaming en dit keer komt een deel van de cast van Resident Evil: Requiem deze kant uit!

Eden Riegel, Angela Sant’Albano en Emma Rose Creaner komen naar het event in de Jaarbeurs. Het drietal is vooral bekend van hun rollen in Resident Evil Requiem, waarin zij de rol vertolken van Sherry Birkin, Grace Ashcroft en Emily. Deze drie actrices zullen zowel 20 als 21 juni aanwezig zijn op Comic Con. Alle drie deze top actrices zijn beschikbaar voor meet & greets, handtekeningen en foto’s. Tevens zullen zij on-stage een exclusieve kijk in hun personages geven, inclusief gameplay met live commentaar. Hoe vet is dat?

”Bij Heroes Gaming, de gaming area van Heroes Dutch Comic Con, krijgen Resident Evil fans een unieke inkijk in de wereld van Resident Evil Requiem. Op de Gaming Stage zullen Riegel, Sant’Albano en Creaner meer verdieping geven aan scenes van de nieuwste game tijdens een exclusieve gameplay. Onder leiding van de Gaming Stage host, die de bloedstollende game live speelt, geven de acteurs tekst en uitleg over de game, storytelling en hun ervaringen als Sherry Birkin, Grace Ashcroft en Emily.”

