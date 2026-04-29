Resident Evil: Requiem naar Heroes Dutch Comic Con met 3 stemactrices

EvenementenNieuws 17 Malvin Schuivens 29 april 2026
W-W-W-We gaan binnenkort weer naar Heroes Dutch Comic Con 2026! Eerder lieten we al weten dat Jamie Campbell Bower én Giancarlo Esposito naar het event komen. Maar, het evenement legt ook steeds meer de spotlight op gaming en dit keer komt een deel van de cast van Resident Evil: Requiem deze kant uit!
Eden Riegel, Angela Sant’Albano en Emma Rose Creaner komen naar het event in de Jaarbeurs. Het drietal is vooral bekend van hun rollen in Resident Evil Requiem, waarin zij de rol vertolken van Sherry Birkin, Grace Ashcroft en Emily. Deze drie actrices zullen zowel 20 als 21 juni aanwezig zijn op Comic Con. Alle drie deze top actrices zijn beschikbaar voor meet & greets, handtekeningen en foto’s. Tevens zullen zij on-stage een exclusieve kijk in hun personages geven, inclusief gameplay met live commentaar. Hoe vet is dat?
”Bij Heroes Gaming, de gaming area van Heroes Dutch Comic Con, krijgen Resident Evil fans een unieke inkijk in de wereld van Resident Evil Requiem. Op de Gaming Stage zullen Riegel, Sant’Albano en Creaner meer verdieping geven aan scenes van de nieuwste game tijdens een exclusieve gameplay. Onder leiding van de Gaming Stage host, die de bloedstollende game live speelt, geven de acteurs tekst en uitleg over de game, storytelling en hun ervaringen als Sherry Birkin, Grace Ashcroft en Emily.”
Meer informatie over Heroes Dutch Comic Con 2026? Dan moet je hier wezen!
Tagged as:
angela sant'albano eden riegel emma rose creaner HDCC Heroes Dutch Comic Con Resident Evil Requiem
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG's—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment