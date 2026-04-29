Greedfall en Steelrising ontwikkelaar Spiders, gaat sluiten

Nacon’s ontwikkelstudio in Parijs, met de naam Spiders, gaat deze week nog haar deuren sluiten. Nacon heeft geen koper gevonden voor de Franse gamestudio en daarom is de uitgever genoodzaakt om de studio per direct op te doeken. Spiders ken je van Greedfall, Technomancer en Steelrising.

“De nieuwe BioWare”, werd Spiders ooit genoemd. Een ontwikkelstudio die vol inzet op AA-producties met interessante verhalen en unieke gedachten gaat sluiten. Dit melden verschillende bronnen die iets dichter bij de ontwikkelingen van Nacon kunnen komen. Onlangs bracht Nacon Greedfall 2 nog uit. Deze werd minder goed bevallen dan het eerste deel.

Franse uitgeverij Nacon zit in de problemen. Dat heeft het bedrijf eerder al laten weten. Het zit in een voortraject van faillissement. Ze zijn het officieel nog niet, maar hebben wel de noodkreet gegeven. Herstructurering en snel kunnen betalen van schulden is een uitweg. De “positieve” uitweg lijkt met het sluiten van Spiders een minder realistische realiteit. Het sluiten van de studio levert geen extra geld op, al bespaart het wel extra kosten.

Volgens Origami is Spiders al enige tijd op de hoogte van het nieuws en hebben ze intern al een aantal zaken in gang gezet. Zo is de productie aan games volledig gestopt en wordt de tijd nu besteed aan zelfstudie en het bijwerken van cv’s. De wekelijkse borrel is voor deze week ook omgetoverd tot een formeel tribuut aan de 18 jaren die de studio heeft mogen meedraaien.

Vaarwel, Spiders

We hopen dat alle getalenteerde medewerkers snel een nieuw thuis kunnen vinden.

Als je wilt weten hoe we dachten over hun titels, kun je hier onze review lezen over Greedfall en Steelrising.