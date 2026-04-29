Toch geen Anime GTA, maar wel NTE: Neverness to Everness, lanceert vandaag voor meerdere platformen en mobile. Wij speelden de game vorig jaar op Gamescom en hadden een vrij toffe tijd met de ontwikkelaars en de game zelf natuurlijk. Om je voor te bereiden op launch, nemen we je graag mee in een aantal topics rondom de game!

Nerveness to Everness is vanaf vandaag speelbaar op PC, PS5 en iOS/Android. Deze free-to-play game wordt uitgegeven door Perfect World Games. Een uitgever en ontwikkelaar die mij dicht bij het hart ligt door hun vroegere MMORPG: Perfect World International. Deze ontwikkelaar lanceert nu een gratis game met gacha-elementen. Hierin zien we een open wereld met een Japanse urban setting, dat verkenning, combat en racen mengt met elkaar. De game legt focus op het inrichten van een moderne urban fantasie-wereld die heel stijlvol oogt en ook geen gebrek aan neon-kleuren bevat.

Het heeft de structuur van een Genshin Impact, met elementen uit race-games en open wereld games zoals GTA. Dit verdienmodel moet je liggen, maar kan je daar voorbij kijken, dan krijg je een aardig grote sandbox daarvoor terug. Ontwikkelaar Hotta Studio heeft ons vorig jaar op het hart gedrukt, dat alhoewel gacha het verdienmodel is, gratis speelbaarheid een belangrijk element is. Dit betekent dat je niet constant wordt tegengehouden, ondanks dat er genoeg betaalde elementen zullen zijn om dingen stijlvoller te maken, of wellicht te versnellen (dat is nog niet bekend).

Welke PC-specs heb ik nodig voor NTE?

Gezien de game op mobile draait, kan je ook op PC de settings enorm tweaken. Je hebt dus geen sterke hardware nodig om de game te draaien. Zo heeft Destructoid wel al een lag-free guide gemaakt voor PC spelers. Hierin staat hoe Arka Sakar een soepele ervaring weet te krijgen met zijn set-up aan PC hardware.

De minimale PC specs zitten op een 10e generatie i7 processor, of een 3e generatie AMD. Daarbij zal je minimaal een GTX 1660 of een RX 5600 XT nodig hebben. Wil je de game optimaal draaien met hoge settings? Dan kijk je naar een RTX 3060, RX 6600 XT of hoger. De game zal 60 GB aan geheugen vereisen en raadt aan om een SSD te gebruiken. De volledige eisen voor PC én mobile kan je hier vinden.

Volledige cross progression

NTE zal tussen alle platformen cross-platform support hebben. Maar, je kan ook jouw personages blijven spelen en wisselen tussen al deze platformen. Dit is voor zowel PC, als PS5 en mobile het geval. Progressie is wel server gebonden, dus EU tegenover NA of ASIA. Online co-op kan tot 4 spelers en ook dit werkt dus volledig cross-platform. Je kan samen PvE content doen zoals dungeons, missies, exploratie, races en mini-games. Er is op launch nog geen PvP in de game, de kans is wel dat dit later nog volgt.

Pay-to-win of niet?

Zoals ik eerder al benoemde, NTE is een gacha game. Dit betekent dat je kan betalen voor stijlvolle skins, auto’s en andere items. Maar de ontwikkelaars hebben aangegeven dat pay-to-win niet de intentie is. Toch kan het zo zijn dat er een power creep ontstaat tussen mensen met een flinke beurs en Johnnie uit Hilversum die niets te besteden heeft. Maar, niet getreurd, de game is vooralsnog volledig PvE. Dus je zal er niet snel iets van merken, vooralsnog. Er is in ieder geval nog geen groot internet drama ontstaan, zoals bij veel andere gacha titels. Dat kan zomaar goed nieuws zijn.

Een gacha game die tot dusver nog geen groot internet drama heeft ontketend.