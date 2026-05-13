PlayStation Plus mei update dropt 6 epische games die je niet mag missen!

De PlayStation Plus-mei-update komt eraan! Al vele jaren komt Sony maandelijks met een update van haar PlayStation Plus Monthly Games-catalogus en het is weer het begin van een nieuwe maand en dat betekent dan ook weer allemaal nieuwe games voor jou om te spelen!

PlayStation Plus is inmiddels een begrip geworden binnen het gaminglandschap. Samen met Xbox Game Pass gaan ze de strijd aan voor het beste gamingabonnement van de consoles en brengen ze hierom maandelijks nieuwe games uit. De update van de maand mei mag er zeker wezen. Laten we snel gaan kijken naar wat er komen gaat!

Hier is die dan weer, de update van de maand mei. Wanneer we gaan kijken naar de afbeelding, zien we veel mooie nieuwe games die je vanaf deze maand kunt gaan spelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Star Wars Outlaws? Ga weer terug naar het Star Wars-universum en sluip en vecht je een weg door missies heen. Maar mocht je echt een klassieker willen spelen, dan moet je natuurlijk bij Red Dead Redemption 2 zijn. Vooral omdat Rockstar dit jaar met hun nieuwste game GTA VI komt, kun je op deze manier heel even goed weer in die sfeer komen. Dus hijs het zadel cowboy!

Maar ook wanneer je deze maand iets minder bekende games wilt spelen, is daar ruimte voor: Bramble, Flintlock, Thaumaturge en Broken Sword vinden allemaal hun weg naar de catalogus van de PlayStation 5, die maar groter en groter wordt.

Zes games en dus genoeg keus om weer aan de slag te gaan.