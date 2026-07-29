RAM-geheugen te duur en schaars? Samsung en Micron worden aangeklaagd

Consumenten zijn moe van de prijzen en beschikbaarheid van RAM-geheugen (of werkgeheugen), de hele industrie heeft er last van en een bedrijf in Noord California onderneemt actie door Samsung, Micron en SK Hynix aan te klagen.

Het oorspronkelijke bericht kwam van Law360, waar ook in staat dat Micron, SK Hynix én Samsung beschuldigd worden van het bewust beperken van de productie van DDR3- en DDR4-geheugen. De rechtszaak is op 25 juni ingediend en werd vannacht pas ontdekt. De rechtszaak stelt dat de drie bedrijven dit bewust doen om meer capaciteit vrij te maken voor de productie van HBM, ookwel high-bandwith memory. Dit is een geheugentype dat veel wordt gebruikt in AI-systemen en datacenters.

De aanklacht stelt dat de verminderde beschikbaarheid van DDR3- en DDR4-RAM heeft geleid tot prijsstijgingen van ongeveer 700 procent. Omdat de drie fabrikanten het grootste deel van de wereldwijde DRAM-markt in handen hebben, zouden concurrenten onvoldoende productiecapaciteit hebben om de prijzen weer te laten dalen.

We merken dat DDR5 prijzen al de pan uitstijgen en daardoor consoles, handhelds en PC’s gewoonweg veel duurder worden. Denk jij dat zo’n rechtszaak enig verschil kan maken in de marktwaarde van in ieder geval DDR3 en DDR4?

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