Call of Duty bevestigd Koreaanse setting voor Modern Warfare 4 met Livestream teaser

Call of Duty bevestigd dat ze zich met Modern Warfare 4 richten op een oorlog die zich afspeelt in Korea. Zo is het YouTube-kanaal van Call of Duty recentelijk live gegaan met een teaser.

De teaser op het YouTube-kanaal van Call of Duty laat een beveiligingscamera zien in de straten van een Koreaans dorp of stad. Het begint vrij rustig, maar het duurt niet lang voordat we de stad in vlammen zien opgaan en het luchtalarm klinkt om bewoners te waarschuwen. In de beelden zien we uithangborden met Koreaanse teksten. De video van de livestream is ook in het Koreaans om te simuleren dat het echt om een Koreaanse beveiligingscamera gaat die we aan het bekijken zijn. Je kunt de video hier beneden terugzien.

Dat was nog niet alles

Bovenstaande beelden worden ondersteund met een teaser die later tijdens de livestream werd vrijgegeven. In deze teaser zien we, vermoedelijk, Amerikaanse soldaten in een Zuid-Koreaanse straat die overeenkomt met de beelden uit de livestream. De soldaten lopen een supermarkt in en kopen onder andere noedels. Er lijkt vrij weinig aan de hand te zijn, tot alle straatverlichting opeens uitgaat en er een aanslag wordt gepleegd.

Nu kan het haast niet meer missen. Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt hoe dan ook zeer binnenkort onthuld. Hoogstwaarschijnlijk tijdens de Xbox Showcase op 7 juni. Ga jij kijken? Ondertussen geven alle officiële kanalen van Call of Duty een “Signal Lost” boodschap.