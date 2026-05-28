Steam Deck OLED stijgt fors in prijs

Valve’s Steam Deck is een van de meest populaire handhelds op de markt en wordt tot de dag van vandaag nog veelal geprezen. Een van de voordelen was de prijs, maar dat verandert plots. Aanhoudende stijgingen in de marktprijzen zorgt ervoor dat Valve een drastische en gewaagde beslissing maakt. Het bedrijf verhoogt de prijs van beide Steam Deck modellen met minimaal 200 flappen.

Valve maakt deze keuze gebaseerd op de huidige de verhogingen die de markt ziet in prijzen van opslag, werkgeheugen en logistieke kosten en uitdagingen. Dit zijn de veranderingen:

Steam Deck OLED 512GB gaat van €569,- naar €779,-

Steam Deck OLED 1TB gaat van €679,- naar €919,-

Ruimte om nog snel te beslissen is er niet, de prijzen gaan per direct omhoog. Eerder zagen we ook de aankondiging van de Steam Machine. Hier was het grootste punt, dat er nog geen prijs bekendgemaakt werd. Zelfs tot de dag van vandaag weten we nog niet wat Valve qua prijs wilt gaan doen. Maar, na deze prijsverhoging vrezen fans van Valve het ergste. Dit betekent dat de prijs van de Steam Machine nog op zich laat wachten, of flink hoger uit gaat vallen dan initieel gehoopt of gedacht.

